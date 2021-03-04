Güne Başlarken | 4 Mart 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
04 Mart 2021, Perşembe 07:37 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Interpol, Güney Afrika ve Çin'deki şebekelere yapılan baskınlarda binlerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ele geçirildiğini duyurdu.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını deplasmanda 100-92 yendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021 Ocak ayında 929 yatırım teşvik belgesi verilmesine imza attı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), haksız kâr artışıyla akaryakıt fiyatlarına gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde jandarma ekipleri, sahte doktor kadın tarafından işletilen doğum muayenehanesine baskın yaptı. Yasa dışı kürtaj yaptığı belirlenen sahte doktor R.K. gözaltına alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz. Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Güne Dair Notlar
- 4 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,45 TL euro ise 8,99 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 2°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 8°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, -3°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 5°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Diyarbakır, 1°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’nü şimdiden kutlarım. Bugünü sadece kadınlar değil, babalar, dedeler, dayılar, amcalar, patronlar hepimiz bir arada kutlayalım. Nasıl mı? Özlem Denizmen'in yazısı...
Günün kitabı
Yeşilin Kızı Anne 6 / L. M. Montgomery
Anne ve Gilbert, Ingleside’daki yeni evlerine taşınalı yıllar geçmiştir. Çocuklarla ilgilenip ev işlerine koşturan Anne’in oldukça hareketli bir yaşantısı vardır. Buna bir de Gilbert’ın sivri dilli teyzesi Mary Maria’nın ziyareti eklenince Anne’in hayatı oldukça karmaşık bir hal alır.
Tüm sıkıntılara ve Ingleside’da peş peşe yaşanan felaketlere rağmen Anne, çocuklarının ve sevgili eşi Gilbert’ın yanında hiçbir yerde olmadığı kadar mutludur ve ailesi ile olduğu için kendini şanslı hissetmektedir.
Yeşilin Kızı Anne serisinin altıncı kitabını okurken Blythe ailesinin mutluluklarına, hüzünlerine ve korkularına ortak olacak, onlarla birlikte kâh üzülüp kâh gülümseyeceksiniz.
*Hayat böyleydi işte. Mutluluk ve hüzün… Umut ve korku… Ve değişim. Sürekli bir değişim! Bu kontrol edebileceğiniz bir akış değildi. Eskiyi bırakıp yüreğinize yeniyi almak zorundaydınız, onu sevmeyi öğrenip sonraonu da bırakmayı bilmeliydiniz.*
4 Mart günlük burç yorumları
- KOÇ: İş yaşamınız canlanıyor. Hırslı ve performansı yüksek bir gün sizi bekliyor. Çevrenizle iş birliği içinde çalışırken gücünüzü karşı tarafa hissettireceksiniz. Özgürlükçü ruhunuz her ortamda kendisini gösteriyor.
- BOĞA: Öfkeli davranışlar sergileyebilirsiniz. Bilinçaltınız çok yoğun. Birlikte çalıştığınız kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Yoğun bir iş temposu sizi bekliyor. Detaycı yönünüz ortaya çıkıyor.
- İKİZLER: İç sıkıntılarınızı yenmek için çaba sarf edeceksiniz. Bugün yoğun enerjinizi doğru alanlarda kullanmalısınız. Detaylar ve incelikler söz konusu. Güven duygusunun önemli olduğu alanlarda çalışmak isteyebilirsiniz.
- YENGEÇ: Kazançlarınızla ilgili yeni durumlar söz konusu. Atılımları yapmak için donanıma sahipsiniz. Karamsarlıktan nihayet kurtuluyorsunuz. Yolculuklar gündeme gelebilir. Başarılı çalışmalar içinde olacaksınız.
- ASLAN: İnatçı davranışlar içindesiniz. Hedefleriniz doğrultusunda yaşayacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz. Beklediğiniz kazançları organizasyon çalışmalarından sağlayacaksınız.
- BAŞAK: Ani fikir değişimlerine hazır olun. Başarılı ve performansınızın yüksek olduğu bir gün. İletişim konusunda epey hızlı davranarak gücünüzü daha iyi sergileyebileceksiniz. İş potansiyeliniz daha da artıyor.
- TERAZİ: Planlı, programlı davranmayı tercih ediyorsunuz. Güveni karşınızdakinden görmek istiyorsunuz. Ortaklıklar konusunda iyimser yaklaşımlarınız ve yardıma hazır duygularınıza dikkatleri çekeceksiniz.
- AKREP: Derinden gitmeyi yeğliyorsunuz. Ayrıntılar önem kazanıyor. İş birliği yapacağınız kişileri akıllıca seçerek kişisel başarınızı perçinleyecek kişileri tercih ediyorsunuz. Yeni yatırımlar gündemde.
- YAY: Gerekli bağlantıları kurmakta epey başarılı olacağınız bir gün. Hırslarınız konusunda ısrarcı bir tutum izleyecek ve amaçlarınıza ulaşacaksınız. Yeni kişilere ve yeni olaylara kendilerini hazır hissediyorsunuz.
- OĞLAK: Aceleci tavırlarınızla dikkat çekeceğiniz bir gün. İdeallerinizden ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Uzun süredir planladığınız işleri yaşama geçirmek için gerekli performansa sahipsiniz.
- KOVA: Detayların öne çıkacağı bir gün. Düşünce alışverişi içinde olacağınız kişilerin detaycı tarafına önem veriyor, planlı olmaları gerektiğine inanıyorsunuz. Disiplin duygunuzu ön plana çıkaracak fırsatlar söz konusu.
- BALIK: Maddi hırslar ve girişimci ruhunuz öne çıkacak. Bilinçli davranışlar içinde yeni iş denemelerine girebilirsiniz. Bazılarınız farklı bir yarışın içinde olacak ve rekabet duygusu ile hareket edeceksiniz.