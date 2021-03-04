Güne Başlarken | 4 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Interpol, Güney Afrika ve Çin'deki şebekelere yapılan baskınlarda binlerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ele geçirildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını deplasmanda 100-92 yendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021 Ocak ayında 929 yatırım teşvik belgesi verilmesine imza attı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), haksız kâr artışıyla akaryakıt fiyatlarına gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde jandarma ekipleri, sahte doktor kadın tarafından işletilen doğum muayenehanesine baskın yaptı. Yasa dışı kürtaj yaptığı belirlenen sahte doktor R.K. gözaltına alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz. Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güne Dair Notlar

4 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,45 TL euro ise 8,99 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 2°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 8°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, -3°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 5°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Diyarbakır, 1°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’nü şimdiden kutlarım. Bugünü sadece kadınlar değil, babalar, dedeler, dayılar, amcalar, patronlar hepimiz bir arada kutlayalım. Nasıl mı? Özlem Denizmen'in yazısı...

Günün kitabı

Yeşilin Kızı Anne 6 / L. M. Montgomery

Anne ve Gilbert, Ingleside’daki yeni evlerine taşınalı yıllar geçmiştir. Çocuklarla ilgilenip ev işlerine koşturan Anne’in oldukça hareketli bir yaşantısı vardır. Buna bir de Gilbert’ın sivri dilli teyzesi Mary Maria’nın ziyareti eklenince Anne’in hayatı oldukça karmaşık bir hal alır.

Tüm sıkıntılara ve Ingleside’da peş peşe yaşanan felaketlere rağmen Anne, çocuklarının ve sevgili eşi Gilbert’ın yanında hiçbir yerde olmadığı kadar mutludur ve ailesi ile olduğu için kendini şanslı hissetmektedir.

Yeşilin Kızı Anne serisinin altıncı kitabını okurken Blythe ailesinin mutluluklarına, hüzünlerine ve korkularına ortak olacak, onlarla birlikte kâh üzülüp kâh gülümseyeceksiniz.

*Hayat böyleydi işte. Mutluluk ve hüzün… Umut ve korku… Ve değişim. Sürekli bir değişim! Bu kontrol edebileceğiniz bir akış değildi. Eskiyi bırakıp yüreğinize yeniyi almak zorundaydınız, onu sevmeyi öğrenip sonraonu da bırakmayı bilmeliydiniz.*

4 Mart günlük burç yorumları