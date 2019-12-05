Güne Başlarken | 5 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 5 Aralık günü saat 07.59'da dolar 5,75 TL’den işlem görürken, euro ise 6,38 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. -2°C, 3°C

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 7°C, 11°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 7°C, 12°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 12°C, 19°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, akşam ve gece saatlerinde Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.) 19

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 6°C, 8°C

Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 7°C, 9°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -4°C, -1°C

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmurlu 3°C, 6°C

KOÇ: Yoğun ilişkileri seviyorsunuz. Hedef ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Kolay tatmin olmayan bir yapınız var. Bugün iç disiplininiz mükemmel şekilde seyrediyor. Maddi konularında başarılısınız.

BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda farklı kişiliğinizi ortaya koyacaksınız. Dostlarınızın fikirlerine ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Sağlığa dikkat.

İKİZLER: Özgürlük duygusunun size zarar verebileceğini düşünüp seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşım tarzınız çevrenizi etkiliyor.

YENGEÇ: Tarzını belirleyecek ve baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinizi özelleştirmek isteyeceksiniz. Kişisel çabalarınız çevrenin koşullarıyla birlikte şekilleniyor, biliyorsunuz.

ASLAN: Bugün yaşama pratik bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıç için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz.

BAŞAK: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Size yakın kişiler, mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyor.

TERAZİ: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Gözler üzerinizde.

AKREP: Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Bazı olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.

YAY: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.

OĞLAK: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Her türlü şartı gözden geçirmeli, duygusal bağlantılarınızdan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

KOVA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız var. Konu mantık olduğu zaman kafanız çok iyi çalışıyor. Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteğin önemli olduğunu farkındasınız.

BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece ele aldığınız konuları çok başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bugün:

Kristof Kolomb, Haiti'yi keşfetti. 1492

Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart, Viyana'da öldü. 1791

Japonlar Port Arthur’da Rus donanmasını yok etti. 1904

Britanya İmparatorluğu, İrlanda devrimci grubu Sinn Fein ile anlaşmaya vardı ve İrlanda bağımsız bir devlet oldu. 1921

Cumhuriyet döneminin ilk kağıt paraları tedavüle çıkarıldı. 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık olmak üzere 7 ayrı değerde çıkarılan banknotlar eski Türkçe ve Fransızca bastırıldı. 1927

Türkiye'de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanun kabul edildi. 1934

Bermuda Şeytan Üçgeni'nde bir uçak kayboldu. 1945

Türk Milli Basketbol Takımı, Sofya'da Yunanistan'ı 93-80 yenerek Balkan Şampiyonu oldu. 1981

Türk Telekomünikasyon AŞ'nin hızlı internet uygulaması ADSL kullanıma açıldı. 2003

Ne yapsak?

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