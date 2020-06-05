Güne Başlarken | 5 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi.

TFF Başkanı Özdemir: Son 3 hafta maçlarını seyircili oynatma durumumuz olabilir.

Milletvekillikleri düşürülen ve haklarındaki kesinleşmiş hapis cezaları üzerine gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca tutuklanan HDP'li Güven ve Farisoğulları cezaevine gönderildi.

Güne Dair Notlar

5 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,75 TL, euro ise 7,66 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 16°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 10°C, 27°C Parçalı bulutlu Trabzon, 16°C, 21°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 10°C, 30°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Mevsiminde yemek lazım!

Haziran ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?

Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor.

Haziran ayı sebzeleri Haziran ayı meyveleri

Enginar -Kayısı

Taze fasulye -Erik

Bezelye -Çilek

Bakla -Kiraz

Barbunya -Şeftali

Kabak -Dut

Patlıcan -Vişne

Salatalık -Mürdüm eriği

Yeşil biber -Yeni dünya

Dolmalık biber

Domates

Semizotu

Rezene

Marul

Taze soğan

Taze sarımsak

Dereotu

Fesleğen

Biberiye

Nane

Maydanoz

Tere

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Arka Sokaklar (Kanal D), Moana (ATV), Hıçkırık (TRT 1)

Dizi önerisi: Top of the Lake - 2013

Film önerisi: Tek Başına (North Country) - 2005

Kitap önerisi: Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes

Günlük burç yorumları (5 Haziran 2020)

KOÇ: Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltabileceğini düşünerek temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.

Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltabileceğini düşünerek temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. BOĞA: Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Maddi konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamınızı zorlaştırabilir. Motivasyon gücünüzü istediğiniz alanda kullanabilme yeteneğiniz var.

Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Maddi konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamınızı zorlaştırabilir. Motivasyon gücünüzü istediğiniz alanda kullanabilme yeteneğiniz var. İKİZLER: Partnerinizle aranızda derin farklılıklar gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz gelişimin arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi olumlu olacak.

Partnerinizle aranızda derin farklılıklar gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz gelişimin arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi olumlu olacak. YENGEÇ: Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha olumlu etkilenecek. Mesleğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyor, sabırlı davranıyorsunuz.

Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha olumlu etkilenecek. Mesleğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyor, sabırlı davranıyorsunuz. ASLAN: Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bugün, işinizle ilgili kalıcı değişimler yapmaktan yanasınız. Eski dostlarla birlikte yapacağınız gezilerden çok zevk alacaksınız.

Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bugün, işinizle ilgili kalıcı değişimler yapmaktan yanasınız. Eski dostlarla birlikte yapacağınız gezilerden çok zevk alacaksınız. BAŞAK: Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan yaşam tarzınız yine gündeme geliyor. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece farklı olma duygusundan kurtulmanız ne yazık ki mümkün değil.

Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan yaşam tarzınız yine gündeme geliyor. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece farklı olma duygusundan kurtulmanız ne yazık ki mümkün değil. TERAZİ: İş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman son derece huzursuz hissediyorsunuz. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak.

İş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman son derece huzursuz hissediyorsunuz. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. AKREP : Öfkenizi herkese yaşatmaktan yanasınız. Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamıyorsunuz. Sezgileriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız çok yoğun.

: Öfkenizi herkese yaşatmaktan yanasınız. Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamıyorsunuz. Sezgileriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız çok yoğun. YAY: İkili ilişkilerinizde istediğiniz performansı yakalayamadığınızı sanıp huzursuzluk çekebilirsiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite göze çarpıyor. Düşüncelerinizi yansıtırken yöntemleriniz ilginç.

İkili ilişkilerinizde istediğiniz performansı yakalayamadığınızı sanıp huzursuzluk çekebilirsiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite göze çarpıyor. Düşüncelerinizi yansıtırken yöntemleriniz ilginç. OĞLAK : Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir gün.

: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir gün. KOVA : Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir, biliyorsunuz.

: Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir, biliyorsunuz. BALIK: Finans konularının gündeme gelmesiyle satın alma isteğiniz ortaya çıkıyor. Maddi konularda yüksek hedefleriniz var ve olaylara bakış açınızda hiçbir esneklik yok. İdeallerinizin peşinde koşarken bazı hatalara açıksınız.

5 Haziran gününe damga vuran olaylar