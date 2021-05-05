Güne Başlarken | 5 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

Belçika'nın Flaman Bölgesi hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olanlarla testi negatif çıkanların veya hastalığı daha önce geçirenlerin "daha fazla özgürlükten" faydalanabilmesi için "korona kartı" uygulaması başlatmayı planlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 2 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığındaki Türk heyeti, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de temaslarda bulunacak.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanyol ekibi Real Madrid'i 88-83 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Belçika ile Fransa arasında 1819 yılında belirlenen sınır, Belçikalı bir çiftçi tarafından farkında olmadan değiştirildi. Belçikalı yetkililer, Erquelinnesli çiftçiyle görüşerek, sınır taşını eski yerine taşımasını isteyecek. Eğer çiftçi bunu yapmayı reddederse hakkında yasal soruşturma başlatılacak. 2.5 metre değişen sınır çizgisi iki ülke dışişleri bakanları devreye girerek, 1930 yılından bu yana ilk kez sınır komisyonunu göreve çağırmak zorunda kalacağı belirtildi.

Güne Dair Notlar

5 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 32 TL euro ise 10, 00 TL.

ise Gram altın ise 476 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 18°C, 25°C Az bulutlu Ankara, 9°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 12°C, 14°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Diyarbakır, 13°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Yazı yazarken, konuşma yaparken en özen gösterdiğim, sözcükleri tartarak kullandığım konu tarihtir. Yakın tarihi eleştirel bir gözle yorumlamak, belki biraz daha az riskliyken, uzak tarih genelde daha tehlikelidir. Cumhuriyet tarihi, farklı kesimler tarafından farklı açılardan değerlendirilen birçok konu ve olay içeriyor. Örneğin İstiklal Mahkemeleri. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

Jose Saramago- Körlük

Distopik eserlere ilgi duyanların elinden düşürmediği Körlük, yayınlandığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekiz’li yazar José Saramago’ya 1998’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran eser, konusuyla olduğu kadar zekice kurgulanmış karakterleriyle de dikkat çekiyor. Dönemin liberal demokrasi anlayışına bir eleştiri mahiyetinde kaleme alınan roman, insanların gittikçe bencilleşip olaylar karşısında duyarsızlaşmasını bir körlük metaforu etrafında işliyor.

Baştan sona heyecan verici olayların birbirini takip ettiği eser, sizi de derinden sarsacak. Güç ve iktidar oyunlarının insanlarda yarattığı vahşeti gözler önüne seren bu roman karşısında, bugünün toplumlarını düşünmeye başlayacaksınız. Kim bilir; belki de insanlığın sonunu, yine gittikçe duyarsızlaşan insanlığın ta kendisi getirecektir.

5 Mayıs günlük burç yorumları