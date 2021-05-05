Güne Başlarken | 5 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
05 Mayıs 2021, Çarşamba 07:38 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Belçika'nın Flaman Bölgesi hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olanlarla testi negatif çıkanların veya hastalığı daha önce geçirenlerin "daha fazla özgürlükten" faydalanabilmesi için "korona kartı" uygulaması başlatmayı planlıyor.
- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 2 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
- Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığındaki Türk heyeti, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de temaslarda bulunacak.
- Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanyol ekibi Real Madrid'i 88-83 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi.
- Belçika ile Fransa arasında 1819 yılında belirlenen sınır, Belçikalı bir çiftçi tarafından farkında olmadan değiştirildi. Belçikalı yetkililer, Erquelinnesli çiftçiyle görüşerek, sınır taşını eski yerine taşımasını isteyecek. Eğer çiftçi bunu yapmayı reddederse hakkında yasal soruşturma başlatılacak. 2.5 metre değişen sınır çizgisi iki ülke dışişleri bakanları devreye girerek, 1930 yılından bu yana ilk kez sınır komisyonunu göreve çağırmak zorunda kalacağı belirtildi.
Güne Dair Notlar
- 5 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 32 TL euro ise 10, 00 TL.
- Gram altın ise 476 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 18°C, 25°C Az bulutlu Ankara, 9°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 12°C, 14°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Diyarbakır, 13°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Yazı yazarken, konuşma yaparken en özen gösterdiğim, sözcükleri tartarak kullandığım konu tarihtir. Yakın tarihi eleştirel bir gözle yorumlamak, belki biraz daha az riskliyken, uzak tarih genelde daha tehlikelidir. Cumhuriyet tarihi, farklı kesimler tarafından farklı açılardan değerlendirilen birçok konu ve olay içeriyor. Örneğin İstiklal Mahkemeleri. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...
Günün kitabı
Jose Saramago- Körlük
Distopik eserlere ilgi duyanların elinden düşürmediği Körlük, yayınlandığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekiz’li yazar José Saramago’ya 1998’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran eser, konusuyla olduğu kadar zekice kurgulanmış karakterleriyle de dikkat çekiyor. Dönemin liberal demokrasi anlayışına bir eleştiri mahiyetinde kaleme alınan roman, insanların gittikçe bencilleşip olaylar karşısında duyarsızlaşmasını bir körlük metaforu etrafında işliyor.
Baştan sona heyecan verici olayların birbirini takip ettiği eser, sizi de derinden sarsacak. Güç ve iktidar oyunlarının insanlarda yarattığı vahşeti gözler önüne seren bu roman karşısında, bugünün toplumlarını düşünmeye başlayacaksınız. Kim bilir; belki de insanlığın sonunu, yine gittikçe duyarsızlaşan insanlığın ta kendisi getirecektir.
5 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: Canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyorsunuz. Elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken yardım alabilirsiniz.
- BOĞA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları çabucak hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde bitmeyen bir huzursuzluk yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız. Ona daha net davranmayı denemelisiniz.
- İKİZLER: Size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.
- YENGEÇ: Siz aşka çok önem veren birisiniz. Aşka ait duygunuzun her zamankinden fazla olacağını bilmelisiniz. İşten işe koşarken, katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.
- ASLAN: İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız işbirliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden geleceksiniz.
- BAŞAK: İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünceleri sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.
- TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Bulunduğunuz ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.
- AKREP: Büyük rakamlar peşindesiniz ama beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen kuruntularınız yüzünden problemleri abartmaya başladınız. Kazalara müsaitsiniz.
- YAY: Ay burcunuzda ilerlerken duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Gün içinde birtakım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinize içten ve samimi davranıyorsunuz.
- OĞLAK: Kendinizi ve özgürlüğünüzü sorgulayarak adımınızı sağlam atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Sonuç istediğiniz gibi olacak.
- KOVA: Düşündüklerinizi çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişimde epey başarılı grafik çiziyorsunuz. İlgi alanlarınız çok fazla ve geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Tercihlerinizi doğru yapmalısınız.
- BALIK: Enerjiniz çok yüksek. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Bazı olayların sizin için önemli olduğunu biliyor, ısrarcı davranıyorsunuz.