Güne Başlarken | 6 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı.

Fransa’da corona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 550 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 317 bin 706’ya ulaştı. Fransa’da son 2 gündür günlük vaka sayısı 8 binin üzerinde seyrediyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Eylül itibarıyla başladığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan’ın İsrail’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına ilişkin, "Tüm ülkeleri bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da güçleştirecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açılışı yapılan Göztepe Şehir Hastanesi’ne ilişkin, "Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz" dedi.

Güne Dair Notlar

6 Eylül günü saat 7.17'de dolar 7,44 TL, euro ise 8,80 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı bulutlu. 20°C, 28°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 26°C, 32°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 29°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 21°C, 26°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 19°C, 39°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile pratik bilgiler

Maske takarken makyajı korumanın 5 etkili yolu

Pandemi döneminde maske takmak pek çoğumuzun makyaj hevesini yerle bir etti. Genelde makyaj yapmıyor ya da göz makyajıyla yetiniyoruz. Ancak bazı yerlere gidince maskemizi çıkarıyoruz. Maskeyi çıkardıktan sonra da 'tüh keşke makyaj yapsaydım diyoruz'. Peki maske takarken makyajı korumanın yolları yok mu?

Maske takarken makyajını nasıl koruyacağını öğren!

Televizyonda ne var?:

Sinema: Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm: 1 (KANAL D), Menajerimi Ara (STAR), Maria ile Mustafa (atv), Sinema: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (SHOW), Yarışma: Yaparsın Aşkım (FOX)

Günlük burç yorumları (6 Eylül 2020)

KOÇ: Partnerinize karşı hisleriniz başka olmasına rağmen, davranışlarınız farklı. Sizi buna iten nedenler ciddi sosyal kurallar. Bu şekilde davranmanız bile aslında sizin için risk olabilecek koşulları önleminizi sağlıyor.

Partnerinize karşı hisleriniz başka olmasına rağmen, davranışlarınız farklı. Sizi buna iten nedenler ciddi sosyal kurallar. Bu şekilde davranmanız bile aslında sizin için risk olabilecek koşulları önleminizi sağlıyor. BOĞA: Yakınlarınızla yapmayı planladığınız seyahat için arzularınız önemli. Bu konuda haklısınız. Ama detaylar konusunda ısrarcı olmayın. Şimdilik maddi konularda da zorda kalacağınız bir durum görünmüyor.

Yakınlarınızla yapmayı planladığınız seyahat için arzularınız önemli. Bu konuda haklısınız. Ama detaylar konusunda ısrarcı olmayın. Şimdilik maddi konularda da zorda kalacağınız bir durum görünmüyor. İKİZLER: Partnerinizle ilgili sorunda bugün hatayı kendinizde arayın. Çünkü, ebeveynlerinizle ilgili tartışmalarınızda kendinizi merkeze koyarak etrafı önemsemiyorsunuz. Haklı olsanız bile bu şekilde davranmamalısınız.

Partnerinizle ilgili sorunda bugün hatayı kendinizde arayın. Çünkü, ebeveynlerinizle ilgili tartışmalarınızda kendinizi merkeze koyarak etrafı önemsemiyorsunuz. Haklı olsanız bile bu şekilde davranmamalısınız. YENGEÇ: Bugünlerde sağlığınızla ilgili beslenme konusuna önem vermeniz sizin için olumlu bir gelişme. Her kafadan çıkan tavsiyelere çok kulak veriyor ve etkileniyorsunuz. Uzmanların öğütlerini dinleyin.

Bugünlerde sağlığınızla ilgili beslenme konusuna önem vermeniz sizin için olumlu bir gelişme. Her kafadan çıkan tavsiyelere çok kulak veriyor ve etkileniyorsunuz. Uzmanların öğütlerini dinleyin. ASLAN: Karşı cinsten arkadaşlarınızın yanında kendinizle ilgili özel konularınızı ulu orta konuşmayın. Gerçekte bu konuda katı denecek kadar dikkatlisiniz. Ama bazen öyle ortamlar oluyor ki farkında olmadan birçok şey konuşuluyor.

Karşı cinsten arkadaşlarınızın yanında kendinizle ilgili özel konularınızı ulu orta konuşmayın. Gerçekte bu konuda katı denecek kadar dikkatlisiniz. Ama bazen öyle ortamlar oluyor ki farkında olmadan birçok şey konuşuluyor. BAŞAK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bu tür durumlara karşı geliştirdiğiniz kendi iç disiplininiz sizin için bir sigorta oluyor. Daha sonra gelişebilecek olumsuzlukları daha baştan denetliyorsunuz.

Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bu tür durumlara karşı geliştirdiğiniz kendi iç disiplininiz sizin için bir sigorta oluyor. Daha sonra gelişebilecek olumsuzlukları daha baştan denetliyorsunuz. TERAZİ: Sevdiğiniz kişi ile yaşadığınız zıtlaşmalar yüzünden zordasınız. Sakin kalın. Bugün zeka ve iletişim gezegeni Merkür kombinasyon burcunuz Oğlak’tan destek veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.

Sevdiğiniz kişi ile yaşadığınız zıtlaşmalar yüzünden zordasınız. Sakin kalın. Bugün zeka ve iletişim gezegeni Merkür kombinasyon burcunuz Oğlak’tan destek veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz. AKREP: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz.

Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz. YAY: Kendi düzenini seven biri olarak baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaştığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz. Aşk sadece ‘ben’ duygusu değildir. Oysa siz her şeyi kendi doğrularınıza göre yorumluyorsunuz.

Kendi düzenini seven biri olarak baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaştığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz. Aşk sadece ‘ben’ duygusu değildir. Oysa siz her şeyi kendi doğrularınıza göre yorumluyorsunuz. OĞLAK: Duygularınızla yaşadığınız zaman sizi anlamak o kadar zor ki. Alınganlık gösterebilir, çevrenizi kırabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zaman olayları gözünüzde fazla büyütüyorsunuz. Eski hataları artık tekrarlamamalısınız.

Duygularınızla yaşadığınız zaman sizi anlamak o kadar zor ki. Alınganlık gösterebilir, çevrenizi kırabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zaman olayları gözünüzde fazla büyütüyorsunuz. Eski hataları artık tekrarlamamalısınız. KOVA: Sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

Sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. BALIK: Hassasiyetiniz çok. Alınganlığınız tavan yapabilir. Yaşadığınız aşk varsa birçok zorlukla karşı karşıya kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da daha sonra dostlarınız size hak verecekler.

6 Eylül gününe damga vuran olaylar