Güne Başlarken | 6 Şubat 2020
Bugün 2020 yılının 37'nci gününe uyandın. Dünyada şu anda 7 milyar 794 milyon 798 bin 739 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 29.8. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
06 Şubat 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Güne dair notlar
- 6 Şubat günü saat 07.05’te dolar 5,98 TL, euro ise 6,58 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul 4°C, 5°C çok bulutlu ve sağanak yağışlı İzmir 9°C, 11°C çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 17°C yer yer kuvvetli yağışlı Ankara 4°C, 6°C kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu Trabzon, 17°C, 24°C çok bulutlu Diyarbakır, 2°C, 13°C çok bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Cevizi suda 1 gece bekletip için
Geceden bir bardak suya atılan 1 bütün ceviz içi atıp düzenli olarak tüketirseniz kilo vermeden, kolesterol dengelemeye kadar sağlığınız için birçok etkisini göreceksiniz.
Akşam evde n'apsak?
Televizyon dizileri: Sefirin Kızı (Star TV), Zemheri (Show TV)
Başlanacak dizi önerisi: The Crown
Günün spor müsabakaları: 20:30 | Antalyaspor - Sivasspor | A Spor
Akşam dışarıda n'apsak?
Vizyondaki filmler: Aşk Tesadüfleri Sever 2, Tavşan Jojo, Eltilerin Savaşı, Sefiller
Diğer etkinlikler: Shanette ile Jack'in komik hikayesini anlatan "İki Bekar" tiyatro oyunu izleyicisi ile buluşuyor. //Duru Kadıköy Ana Sahne
Günlük burç yorumları (6 Şubat 2020)
- KOÇ: Sıra dışı konular ilginizi çekecek. Sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir. Detaylar canınızı sıkabilir.
- BOĞA: Siz her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlansanız da olaylara netlik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Sorunları önlemek için küçük molalar vermeli ve her şeyi ince ayrıntısına kadar düşünmelisiniz.
- İKİZLER: İş yerinizdeleri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Ama onların sizi etkilemesi epey güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.
- YENGEÇ: Ailenizin tepkisini istemiyorsanız, onların fikirlerini de alın. Bugün bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçirmekte zorlanıyorsunuz.
- ASLAN: Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi yapmanıza rağmen en son sözü siz söylemek istiyorsunuz. Kendinizi zorlamayın.
- BAŞAK: Köklü düşüncelerin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük hayatta kendinizi çok fazla zorluyorsunuz. Bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz. Yetenekleriniz i kullanın.
- TERAZİ: İşinizle ilgili yapacağınız çalışmalarda motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızı merakta bırakabilirsiniz. Yalnız kalmak istemiyorsanız.
- AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha sürme ihtimali var. Ama siz sınırları zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkinizde şüphecisiniz. Olumsuzlukları unutmalısınız.
- YAY: Bugün elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız farklı dallarda çalışmalısınız.
- OĞLAK: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün ince işler peşindesiniz. Doğru yolu bulmalısınız.
- KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınıyorsunuz. Bazı meseleleri kökten çözebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Dinginliğe önem vermelisiniz.
- BALIK: Yaratıcılığınıza çok güveniyorsunuz. Çevre baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın ve aceleye getirmeden tüm işlerinizi toparlayın.
6 Şubat gününe damga vuran olaylar
- Mustafa Kemal, minberden halka hitap etti. 1923
- Anayasa'ya Laiklik ilkesi kondu. 1928
- İngiltere'den Güney Afrika'ya ilk duraksız uçuş yapıldı. (6-8 Şubat) 1933
- Münih Havaalanı pistinde uçak kazası oldu; Manchester United takımından 7 futbolcu ve 8 gazeteci öldü. 1958
- İlk televizyon oyunu "Şair Evlenmesi" canlı olarak yayımlandı. 1968
- Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin nüfusunun 62 milyon 610 bin 252 olduğu bildirildi. 1998
- Türkiye'de Sanayi Bakanlığı, traktöre rastgele oturulmasını yasakladı. Yayınlanan bir genelgeyle, traktöre "Avrupa Birliği standartlarına göre" binilmesi kararlaştırıldı. 2000
- Türk siyasetinin duayenlerinden Osman Bölükbaşı, Ankara'da 89 yaşında vefat etti. 2002
Günün videosu