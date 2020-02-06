Güne Başlarken | 6 Şubat 2020

Güne dair notlar

6 Şubat günü saat 07.05’te dolar 5,98 TL , euro ise 6,58 TL .

Hava durumu ise şöyle: İstanbul 4°C, 5°C çok bulutlu ve sağanak yağışlı İzmir 9°C, 11°C çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 17°C yer yer kuvvetli yağışlı Ankara 4°C, 6°C kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu Trabzon, 17°C, 24°C çok bulutlu Diyarbakır, 2°C, 13°C çok bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Cevizi suda 1 gece bekletip için

Geceden bir bardak suya atılan 1 bütün ceviz içi atıp düzenli olarak tüketirseniz kilo vermeden, kolesterol dengelemeye kadar sağlığınız için birçok etkisini göreceksiniz.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Sefirin Kızı (Star TV), Zemheri (Show TV)

Başlanacak dizi önerisi: The Crown

Günün spor müsabakaları: 20:30 | Antalyaspor - Sivasspor | A Spor

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Aşk Tesadüfleri Sever 2, Tavşan Jojo, Eltilerin Savaşı, Sefiller

Diğer etkinlikler: Shanette ile Jack'in komik hikayesini anlatan "İki Bekar" tiyatro oyunu izleyicisi ile buluşuyor. //Duru Kadıköy Ana Sahne

Günlük burç yorumları (6 Şubat 2020)

KOÇ: Sıra dışı konular ilginizi çekecek. Sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir. Detaylar canınızı sıkabilir.

Sıra dışı konular ilginizi çekecek. Sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir. Detaylar canınızı sıkabilir. BOĞA: Siz her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlansanız da olaylara netlik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Sorunları önlemek için küçük molalar vermeli ve her şeyi ince ayrıntısına kadar düşünmelisiniz.

Siz her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlansanız da olaylara netlik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Sorunları önlemek için küçük molalar vermeli ve her şeyi ince ayrıntısına kadar düşünmelisiniz. İKİZLER: İş yerinizdeleri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Ama onların sizi etkilemesi epey güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

İş yerinizdeleri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Ama onların sizi etkilemesi epey güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız. YENGEÇ : Ailenizin tepkisini istemiyorsanız, onların fikirlerini de alın. Bugün bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçirmekte zorlanıyorsunuz.

: Ailenizin tepkisini istemiyorsanız, onların fikirlerini de alın. Bugün bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçirmekte zorlanıyorsunuz. ASLAN: Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi yapmanıza rağmen en son sözü siz söylemek istiyorsunuz. Kendinizi zorlamayın.

Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi yapmanıza rağmen en son sözü siz söylemek istiyorsunuz. Kendinizi zorlamayın. BAŞAK : Köklü düşüncelerin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük hayatta kendinizi çok fazla zorluyorsunuz. Bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz. Yetenekleriniz i kullanın.

: Köklü düşüncelerin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük hayatta kendinizi çok fazla zorluyorsunuz. Bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz. Yetenekleriniz i kullanın. TERAZİ: İşinizle ilgili yapacağınız çalışmalarda motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızı merakta bırakabilirsiniz. Yalnız kalmak istemiyorsanız.

İşinizle ilgili yapacağınız çalışmalarda motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızı merakta bırakabilirsiniz. Yalnız kalmak istemiyorsanız. AKREP : Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha sürme ihtimali var. Ama siz sınırları zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkinizde şüphecisiniz. Olumsuzlukları unutmalısınız.

: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha sürme ihtimali var. Ama siz sınırları zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkinizde şüphecisiniz. Olumsuzlukları unutmalısınız. YAY: Bugün elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız farklı dallarda çalışmalısınız.

Bugün elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız farklı dallarda çalışmalısınız. OĞLAK: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün ince işler peşindesiniz. Doğru yolu bulmalısınız.

Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün ince işler peşindesiniz. Doğru yolu bulmalısınız. KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınıyorsunuz. Bazı meseleleri kökten çözebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Dinginliğe önem vermelisiniz.

Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınıyorsunuz. Bazı meseleleri kökten çözebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Dinginliğe önem vermelisiniz. BALIK: Yaratıcılığınıza çok güveniyorsunuz. Çevre baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın ve aceleye getirmeden tüm işlerinizi toparlayın.

6 Şubat gününe damga vuran olaylar

Mustafa Kemal, minberden halka hitap etti. 1923

Anayasa'ya Laiklik ilkesi kondu. 1928

İngiltere'den Güney Afrika'ya ilk duraksız uçuş yapıldı. (6-8 Şubat) 1933

Münih Havaalanı pistinde uçak kazası oldu; Manchester United takımından 7 futbolcu ve 8 gazeteci öldü. 1958

İlk televizyon oyunu "Şair Evlenmesi" canlı olarak yayımlandı. 1968

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin nüfusunun 62 milyon 610 bin 252 olduğu bildirildi. 1998

Türkiye'de Sanayi Bakanlığı, traktöre rastgele oturulmasını yasakladı. Yayınlanan bir genelgeyle, traktöre "Avrupa Birliği standartlarına göre" binilmesi kararlaştırıldı. 2000

Türk siyasetinin duayenlerinden Osman Bölükbaşı, Ankara'da 89 yaşında vefat etti. 2002