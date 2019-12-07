Güne Başlarken | 7 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 7 Aralık günü saat 07.46'da dolar 5,78 TL’den işlem görürken, euro ise 6,39 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu. -3°C, 7°C

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu. 5°C, 11°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. 7°C, 16°C

Adana: Parçalı bulutlu. 7°C, 19°C

Antalya: Az bulutlu ve açık. 9°C, 18°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu. 4°C, 13°C

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu. 6°C, 12°C

Erzurum: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu. -6°C, 1°C

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu. 2°C, 10°C

7 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmayı sürdürmek istiyorsanız, bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.

BOĞA: Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrol sınırlarını denetleyeceksiniz. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak ama emin hareket edeceksiniz.

İKİZLER: Dostlardan önemli destek gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.

YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amacınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının parasından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecektir. Ama ani çıkacak masrafları unutmamalısınız.

ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin.

BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla fiziksel aktivite geçekleştireceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla vakit geçireceksiniz.

TERAZİ: Kararsızlıklar içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz değişiyor. Sizi yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizdeki kıpırdanmaya anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündemde. İş başarınız arttıkça başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilir. Savaşçı Mars ve sevgi gezegeni Venüs sizi olumlu etkiliyor.

YAY: İşyerinizde değişim ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerden biri. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerdesiniz. Stresleri artık bir kenara koymalısınız.

KOVA: Dostlukların pekişeceği ve güzel enerjiler alacağınız günler. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.

BALIK: Uzak çevrelerin aranılan insanı olacaksınız. Finans gezegeninizin size vereceği destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız pratik yaşama geçiyor.

Bugün:

Süveyş Kanalı'nı hayata geçiren Fransız diplomat Ferdinand de Lesseps öldü. 1894

I. Dünya Savaşı: ABD, Avusturya-Macaristan'a savaş ilan etti. 1917

Sadrazam Sait Halim Paşa, Roma'da bir Ermeni tedhişçi tarafından öldürüldü. 1921

Muhsin Ertuğrul'un ''Bir Millet Uyanıyor'' filmi, gösterime girdi. 1932

Türk Kadınlar Birliği, İstanbul'da bir mitingle kadınların milletvekili seçme ve seçilme haklarını kutladı. 1934

Pearl Harbor Saldırısı: Japon uçakları Amerikan deniz üssü Pearl Harbor'u bombaladı. 5 savaş gemisi, 14 gemi, 200 uçak yok edildi, 2400 kişi öldü. 1941

II. Dünya Savaşı: Kanada; Finlandiya, Macaristan, Romanya, ve Japonya'ya savaş ilan etti. 1941

''Çalıkuşu''nun yazarı Reşat Nuri Güntekin, 67 yaşında Londra'da öldü. 1956

İstanbul'da sokaklarda ''hoola-hoop'' (hulahop) çevirmek yasaklandı. 1958

MGK Başbakan İsmet İnönü'nün başkanlığında ilk toplantısını yaptı. 1961

Ermenistan'da 6,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi: 25.000’in üzerinde ölü, 15.000'den fazla yaralı, 400.000 kişi evsiz kaldı. 1988

Düzce,Türkiye'nin 81. ili oldu. 1999

Londra'da 51'incisi yapılan Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli Azra Akın Dünya Güzeli seçildi. 2002

Sahnede kaza sonucu komaya giren tiyatro sanatçısı Eren Uluergüven'e beyin ölümü tanısı konuldu. Uluergüven'in organları hastalara nakledildi. 2004

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