Güne Başlarken | 7 Haziran 2020
Dün gece gözünden kaçan önemli gelişmeler ve bugün için seni bilgilendirip, gününe renk katacak bazı bilgiler Güne Başlarken'de. Posta ile Güne Başlarken seni bekliyor.
07 Haziran 2020, Pazar 07:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini aştı.
- Cinsiyet eşitsizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla sosyal medyada başlatılan 'erkek yerini bilsin' akımı günün en konuşulan konusu oldu. Kadınlar hakkında söylenen sözlerin erkekler için uyarlandığı akıma destek yağıyor. Kadınlar kendileri için kullanılan cinsiyetçi ifadeleri, erkekler için uyarlayıp, #erkekleryerinibilsin etiketiyle paylaşıyor. 'Ruging' adlı bir sosyal medya kullanıcısının 'Kocam isterse çalışabilir' tweet'inin Gaye Su Akyol tarafından alıntılanmasıyla başlayan akıma kısa sürede binlerce Twitter kullanıcısı katıldı.
- Orta Amerika’da sel ve ölümlere neden olan ve şiddetini artırarak ilerleyen tropik fırtına Cristobal’ın pazar günü ABD’nin Louisiana eyaletini etkileyeceği uyarısı yapıldı.
- 7 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,77 TL, euro ise 7,64 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 26°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 21°C, 28°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 15°C, 33°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 18°C, 25°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 14°C, 35°C
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Mevsiminde yemek lazım!
Haziran ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?
Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor.
Haziran ayı sebzeleri Haziran ayı meyveleri
- Enginar -Kayısı
- Taze fasulye -Erik
- Bezelye -Çilek
- Bakla -Kiraz
- Barbunya -Şeftali
- Kabak -Dut
- Patlıcan -Vişne
- Salatalık -Mürdüm eriği
- Yeşil biber -Yeni dünya
- Dolmalık biber
- Domates
- Semizotu
- Rezene
- Marul
- Taze soğan
- Taze sarımsak
- Dereotu
- Fesleğen
- Biberiye
- Nane
- Maydanoz
- Tere
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Çok Güzel Hareketler 2 (KANAL D), Sinema: Oblivion (STAR), Sinema: Karate Kid (atv), Sinema: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (SHOW), Sinema: Güler misin Ağlar mısın? (FOX)
Dizi önerisi: Top of the Lake - 2013
Film önerisi: Tek Başına (North Country) - 2005
Kitap önerisi: Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes
Günlük burç yorumları (7 Haziran 2020)
- KOÇ: Aile içinde yapmayı arzuladığınız değişimi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada, partnerinizin fikrini de kulak ardı etmeyin. Başkalarının fikirleri size bazı konularda anlamsız gelebilir. Kimseye aldırmayın.
- BOĞA: Kıskançlıktan öte sahiplenici yapınız çevrenizde yanlış anlamalara neden olabiliyor. Düşüncelerinizi paylaşmaktan hoşlanmayacağınız bir gün. Bu arada, aile büyüklerinden biri size maddi konularda destek verebilir.
- İKİZLER: Bugün arkadaşlarınızla konuşurken gereksiz şekilde sivri sözler edebilirsiniz. Bu o kadar anlık oluyor ki geri dönüş için zaman bile bulamıyorsunuz. Bu sorununuzu en kısa zamanda çözüme kavuşturmanız gerekiyor, unutmayın.
- YENGEÇ: Enerjinizin farkındasınız. Bugün maddi konularda kimseden yardım almadan ilerliyorsunuz. Hesapları detaylı bir şekilde yapmanız size belli bir disiplin getiriyor. Kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecek.
- ASLAN: Uzak ülkelerde başarılı çalışmalar yapabilirsiniz. İsteklerinize yoğunlaşarak yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor, işlerinize sabırla yaklaşıyorsunuz. Aksilikler ortaklığınıza yansıyabilir.
- BAŞAK: Geçmişte yaşadığınız ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Önceki zamanlarda verdiğiniz kararları uygulama imkanı bulacaksınız. Arkadaşlarınızla aranızda bazı sorunlar çıkabilir. Olumsuz işler çözümlenebilir.
- TERAZİ: İyi niyetli dostlarınızın size önereceği tekliflere hayır demeden düşünün. Maddi konularda beklediğiniz fırsatları yakalamak ve iş olanaklarınızı genişletmek için uygun bir dönemdesiniz. Canınız bir hayli sıkkın.
- AKREP: Aşk yaşamınızda görmezden geldiğiniz konular soruna dönüşebilir. Paylaşım içinde olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilir, ilişkilerinizi yargılayabilirsiniz. Bugün değişik bir havanız var.
- YAY: Farklı görüşteki kişileri bir araya toplayabilirsiniz. Beklediğiniz tekliflere sıcak bakabilirsiniz. Etkilendiğiniz bu kişi daha sonra yaşamınızda büyük bir yer kaplayabilir. Diğer tüm işlerinizi askıya alacaksınız.
- OĞLAK: Olaylara yönetici bir tavırla yaklaşıyorsunuz. Sadece riskleri unutmayın. Çevrenizde etkinliğiniz giderek artıyor. Göz dolduracak ve yeni arkadaşlar edineceksiniz. Seyahatleri erteleyebilirsiniz.
- KOVA: İlişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmez ve kişisel olarak algılamazsanız her şey iyi olacak. Katılacağınız toplantılarda doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkideki kişilerden destek alacaksınız.
- BALIK: Birlikte çalıştığınız kişilerle kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyorsunuz. Olayların boyutları sizin davranış biçiminizi olumsuz etkileyebiliyor. Kariyeriniz önem kazanmaya başlıyor.
7 Haziran gününe damga vuran olaylar
- Mimar Sinan tarafından inşa edilen, Süleymaniye Camii açıldı. 1557
- Anadolu'da kurulan ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın demiryolu açıldı. 1866
- Atlas Okyanusu'yla Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemilere açıldı. 1914
- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü kuruldu. 1920
- Ramsay MacDonald İngiltere'nin ikinci İşçi Partisi hükümetini kurdu. 1929
- Vatikan, bağımsız devlet oldu. 1929
- Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı. 1942
- Amerika Birleşik Devletleri Midway Adası yakınlarındaki deniz savaşında Japonları yendi. 1942
- Tifüs salgını başladı. 7 Haziran günü İstanbul'da bazı sinemalar kapatıldı ve eskicilerin satış yapması yasaklandı. 1943
- Çalışma Bakanlığı kuruldu. Türkiye'nin ilk Çalışma Bakanı Konya Milletvekili Profesör Sadi Irmak oldu. 1945
- Rıdvan Nafiz Ergüer, Kasım Gülek ve Ahmet Kutsi Tecer Cumhuriyet Halk Partisi genel yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiler. 1945
- 26 ilde kısmi senato seçimleri yapıldı. Adalet Partisi 31, Cumhuriyet Halk Partisi 19, bağımsızlar 1 senatörlük elde etti. 1964
- Semiha Yankı 13. Uluslararası Altın Orfe Şarkı Yarışması'nda birinci oldu. 1977
- 12 Mart dönemi askeri savcılarından Yaşar Değerli otomobiline konan bombayla yaralandı. 1978
- Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği İdari Ateşesi Erkut Akbay uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. 1982
- Milli Güvenlik Konseyi kısa adı HP olan Halkçı Parti ve kısa adı ANAP olan Anavatan Partisi'nin 7'şer kurucu üyesini veto etti. 1983
- Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu, parlamento dışındaki partilerin etkinliklerini yayınlamama kararı aldı. 1985
- Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) istifa eden 10 milletvekili Halkın Emek Partisi'ni (HEP) kurdu. İlk Genel Başkan Fehmi Işıklar'dı. HEP 3 yıl sonra 14 Temmuz günü Anayasa Mahkemesi'nce kapatıldı. 1990
- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türk vatandaşlarına, bulundukları ülke vatandaşlığına geçme hakkı veren yasa kabul edildi. 1995
- Ankara Emniyeti'ndeki "telekulak" şebekesinin Başbakan Bülent Ecevit'in gizli ev telefonunu bile izlemeye aldığı ortaya çıktı. 1999
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vicdani retçi Vahan Bayatyan’ın’nde başvurusuyla görülen yargılamada Ermenistan’ı düşünce, vicdan ve inanç hürriyetini düzenleyen 9. maddeyi ihlalden mahkum etti. Ermenistan AİHM tarihinde 9. maddeden mahkum edilen ilk ülke oldu. 2011
- Londra Arkeoloji Müzesi'nden arkeologların çalışmaları sonucunda William Shakespeare'in ''Romeo ve Juliet'', ''5. Henry'' gibi oyunlarının ilk kez sahnelendiği 'Curtain Tiyatrosu'nun kalıntıları bulundu. 2012