Güne Başlarken | 7 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini aştı.

Cinsiyet eşitsizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla sosyal medyada başlatılan 'erkek yerini bilsin' akımı günün en konuşulan konusu oldu. Kadınlar hakkında söylenen sözlerin erkekler için uyarlandığı akıma destek yağıyor. Kadınlar kendileri için kullanılan cinsiyetçi ifadeleri, erkekler için uyarlayıp, #erkekleryerinibilsin etiketiyle paylaşıyor. 'Ruging' adlı bir sosyal medya kullanıcısının 'Kocam isterse çalışabilir' tweet'inin Gaye Su Akyol tarafından alıntılanmasıyla başlayan akıma kısa sürede binlerce Twitter kullanıcısı katıldı.

Orta Amerika’da sel ve ölümlere neden olan ve şiddetini artırarak ilerleyen tropik fırtına Cristobal’ın pazar günü ABD’nin Louisiana eyaletini etkileyeceği uyarısı yapıldı.

Güne Dair Notlar

7 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,77 TL, euro ise 7,64 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 26°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 21°C, 28°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 15°C, 33°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 18°C, 25°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 14°C, 35°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Mevsiminde yemek lazım!

Haziran ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?

Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor.

Haziran ayı sebzeleri Haziran ayı meyveleri

Enginar -Kayısı

Taze fasulye -Erik

Bezelye -Çilek

Bakla -Kiraz

Barbunya -Şeftali

Kabak -Dut

Patlıcan -Vişne

Salatalık -Mürdüm eriği

Yeşil biber -Yeni dünya

Dolmalık biber

Domates

Semizotu

Rezene

Marul

Taze soğan

Taze sarımsak

Dereotu

Fesleğen

Biberiye

Nane

Maydanoz

Tere

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Çok Güzel Hareketler 2 (KANAL D), Sinema: Oblivion (STAR), Sinema: Karate Kid (atv), Sinema: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (SHOW), Sinema: Güler misin Ağlar mısın? (FOX)

Dizi önerisi: Top of the Lake - 2013

Film önerisi: Tek Başına (North Country) - 2005

Kitap önerisi: Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes

Günlük burç yorumları (7 Haziran 2020)

KOÇ : Aile içinde yapmayı arzuladığınız değişimi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada, partnerinizin fikrini de kulak ardı etmeyin. Başkalarının fikirleri size bazı konularda anlamsız gelebilir. Kimseye aldırmayın.

: Aile içinde yapmayı arzuladığınız değişimi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada, partnerinizin fikrini de kulak ardı etmeyin. Başkalarının fikirleri size bazı konularda anlamsız gelebilir. Kimseye aldırmayın. BOĞA: Kıskançlıktan öte sahiplenici yapınız çevrenizde yanlış anlamalara neden olabiliyor. Düşüncelerinizi paylaşmaktan hoşlanmayacağınız bir gün. Bu arada, aile büyüklerinden biri size maddi konularda destek verebilir.

Kıskançlıktan öte sahiplenici yapınız çevrenizde yanlış anlamalara neden olabiliyor. Düşüncelerinizi paylaşmaktan hoşlanmayacağınız bir gün. Bu arada, aile büyüklerinden biri size maddi konularda destek verebilir. İKİZLER: Bugün arkadaşlarınızla konuşurken gereksiz şekilde sivri sözler edebilirsiniz. Bu o kadar anlık oluyor ki geri dönüş için zaman bile bulamıyorsunuz. Bu sorununuzu en kısa zamanda çözüme kavuşturmanız gerekiyor, unutmayın.

Bugün arkadaşlarınızla konuşurken gereksiz şekilde sivri sözler edebilirsiniz. Bu o kadar anlık oluyor ki geri dönüş için zaman bile bulamıyorsunuz. Bu sorununuzu en kısa zamanda çözüme kavuşturmanız gerekiyor, unutmayın. YENGEÇ: Enerjinizin farkındasınız. Bugün maddi konularda kimseden yardım almadan ilerliyorsunuz. Hesapları detaylı bir şekilde yapmanız size belli bir disiplin getiriyor. Kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecek.

Enerjinizin farkındasınız. Bugün maddi konularda kimseden yardım almadan ilerliyorsunuz. Hesapları detaylı bir şekilde yapmanız size belli bir disiplin getiriyor. Kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecek. ASLAN: Uzak ülkelerde başarılı çalışmalar yapabilirsiniz. İsteklerinize yoğunlaşarak yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor, işlerinize sabırla yaklaşıyorsunuz. Aksilikler ortaklığınıza yansıyabilir.

Uzak ülkelerde başarılı çalışmalar yapabilirsiniz. İsteklerinize yoğunlaşarak yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor, işlerinize sabırla yaklaşıyorsunuz. Aksilikler ortaklığınıza yansıyabilir. BAŞAK : Geçmişte yaşadığınız ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Önceki zamanlarda verdiğiniz kararları uygulama imkanı bulacaksınız. Arkadaşlarınızla aranızda bazı sorunlar çıkabilir. Olumsuz işler çözümlenebilir.

: Geçmişte yaşadığınız ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Önceki zamanlarda verdiğiniz kararları uygulama imkanı bulacaksınız. Arkadaşlarınızla aranızda bazı sorunlar çıkabilir. Olumsuz işler çözümlenebilir. TERAZ İ: İyi niyetli dostlarınızın size önereceği tekliflere hayır demeden düşünün. Maddi konularda beklediğiniz fırsatları yakalamak ve iş olanaklarınızı genişletmek için uygun bir dönemdesiniz. Canınız bir hayli sıkkın.

İ: İyi niyetli dostlarınızın size önereceği tekliflere hayır demeden düşünün. Maddi konularda beklediğiniz fırsatları yakalamak ve iş olanaklarınızı genişletmek için uygun bir dönemdesiniz. Canınız bir hayli sıkkın. AKREP: Aşk yaşamınızda görmezden geldiğiniz konular soruna dönüşebilir. Paylaşım içinde olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilir, ilişkilerinizi yargılayabilirsiniz. Bugün değişik bir havanız var.

Aşk yaşamınızda görmezden geldiğiniz konular soruna dönüşebilir. Paylaşım içinde olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilir, ilişkilerinizi yargılayabilirsiniz. Bugün değişik bir havanız var. YAY: Farklı görüşteki kişileri bir araya toplayabilirsiniz. Beklediğiniz tekliflere sıcak bakabilirsiniz. Etkilendiğiniz bu kişi daha sonra yaşamınızda büyük bir yer kaplayabilir. Diğer tüm işlerinizi askıya alacaksınız.

Farklı görüşteki kişileri bir araya toplayabilirsiniz. Beklediğiniz tekliflere sıcak bakabilirsiniz. Etkilendiğiniz bu kişi daha sonra yaşamınızda büyük bir yer kaplayabilir. Diğer tüm işlerinizi askıya alacaksınız. OĞLAK: Olaylara yönetici bir tavırla yaklaşıyorsunuz. Sadece riskleri unutmayın. Çevrenizde etkinliğiniz giderek artıyor. Göz dolduracak ve yeni arkadaşlar edineceksiniz. Seyahatleri erteleyebilirsiniz.

Olaylara yönetici bir tavırla yaklaşıyorsunuz. Sadece riskleri unutmayın. Çevrenizde etkinliğiniz giderek artıyor. Göz dolduracak ve yeni arkadaşlar edineceksiniz. Seyahatleri erteleyebilirsiniz. KOVA: İlişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmez ve kişisel olarak algılamazsanız her şey iyi olacak. Katılacağınız toplantılarda doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkideki kişilerden destek alacaksınız.

İlişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmez ve kişisel olarak algılamazsanız her şey iyi olacak. Katılacağınız toplantılarda doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkideki kişilerden destek alacaksınız. BALIK: Birlikte çalıştığınız kişilerle kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyorsunuz. Olayların boyutları sizin davranış biçiminizi olumsuz etkileyebiliyor. Kariyeriniz önem kazanmaya başlıyor.

7 Haziran gününe damga vuran olaylar