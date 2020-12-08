Güne Başlarken | 8 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun, Antalya, ve Ordu'da yeni tip corona virüsle (Kovid-19) ilgili yüksek riskin sürdüğünü, Konya ve Trabzon'da ise vaka artışının kısmen kontrol altında olduğunu bildirdi.

Hindistan'da ortaya çıkan gizemli hastalık sonucu hastaneye kaldırılanların sayısı 450'yi aşarken, ilk can kaybı haberi de geldi. Corona virüsle mücadele eden yetkililer, gizemli hastalığın kaynağını ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Corona virüsle mücadele kapsamında saat 21.00’den 05.00’e kadar geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde ekipler vatandaşlara evlerine gitmeleri yönünde megafonlarla uyarılarda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur" dedi.

Güne Dair Notlar

8 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7, 81 TL euro ise 9, 46 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 14°C Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 18°C Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 4°C, 11°C Parçalı çok bulutlu Trabzon, 9°C, 16°C İç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Diyarbakır, 2°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Şimdi top Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da. Bakan Koca, politikacı olmadığı için bir siyasetçiden gelen bu açıklamalara yanıt vermekte tereddüt edebilir ama etmemelidir. O ediyorsa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhtemelen etmeyecektir. Bizler vatandaş olarak muhalefetin uzattığı el karşılığını mı bulacak yoksa havada mı kalacak, bu sorunun yanıtını bekliyoruz. Aşı siyaset üstü, milli bir mesele. Murat Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Engin Geçtan- İnsan Olmak

İlk kez yayımlandığı 1983'ten günümüze defalarca baskı yapmış ve okurla kurduğu yapıcı ilişkiyi kanıtlamış olan bu kitabında Engin Geçtan insan olmanın ikilemini şöyle anlatır: "Çağdaş toplumlar kendine özgü bir olguyu da birlikte getirmiştir. İnsan eskisinden çok daha fazla sayıda insanla, çok daha kısa süreli, daha yüzeysel ilişkiler kurma eğilimindedir. Bu, soğuk bir günde karşılaşan bir grup kirpinin öyküsüne benzer. Kirpiler ısınabilmek için birbirlerine sokulurlar, ama dikenleri birbirine batar. Birbirlerinden ayrıldıklarındaysa soğuktan rahatsız olurlar. İleri geri hareket ederek sonunda dikenlerini batırmadan birbirlerini ısıtabilecekleri en uygun uzaklığı bulurlar."

Son yirmi yılın dünyasındaki sosyal ve maddi değişimler düşünülürse, kirpilerin birbirine daha da çok ihtiyaç duyduğunu, her kirpinin bu ikilem karşısında kendi cevabını bulması gerektiğini, tam da bu yüzden İnsan Olmak'ın bugün daha da güncel olduğunu söyleyebiliriz.

8 Aralık günlük burç yorumları