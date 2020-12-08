Güne Başlarken | 8 Aralık 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
08 Aralık 2020, Salı 07:34 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun, Antalya, ve Ordu'da yeni tip corona virüsle (Kovid-19) ilgili yüksek riskin sürdüğünü, Konya ve Trabzon'da ise vaka artışının kısmen kontrol altında olduğunu bildirdi.
- Hindistan'da ortaya çıkan gizemli hastalık sonucu hastaneye kaldırılanların sayısı 450'yi aşarken, ilk can kaybı haberi de geldi. Corona virüsle mücadele eden yetkililer, gizemli hastalığın kaynağını ortaya çıkarmaya çalışıyor.
- Corona virüsle mücadele kapsamında saat 21.00’den 05.00’e kadar geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde ekipler vatandaşlara evlerine gitmeleri yönünde megafonlarla uyarılarda bulundu.
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur" dedi.
Güne Dair Notlar
- 8 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7, 81 TL euro ise 9, 46 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 14°C Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 18°C Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 4°C, 11°C Parçalı çok bulutlu Trabzon, 9°C, 16°C İç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Diyarbakır, 2°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Şimdi top Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da. Bakan Koca, politikacı olmadığı için bir siyasetçiden gelen bu açıklamalara yanıt vermekte tereddüt edebilir ama etmemelidir. O ediyorsa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhtemelen etmeyecektir. Bizler vatandaş olarak muhalefetin uzattığı el karşılığını mı bulacak yoksa havada mı kalacak, bu sorunun yanıtını bekliyoruz. Aşı siyaset üstü, milli bir mesele. Murat Çelik'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Engin Geçtan- İnsan Olmak
İlk kez yayımlandığı 1983'ten günümüze defalarca baskı yapmış ve okurla kurduğu yapıcı ilişkiyi kanıtlamış olan bu kitabında Engin Geçtan insan olmanın ikilemini şöyle anlatır: "Çağdaş toplumlar kendine özgü bir olguyu da birlikte getirmiştir. İnsan eskisinden çok daha fazla sayıda insanla, çok daha kısa süreli, daha yüzeysel ilişkiler kurma eğilimindedir. Bu, soğuk bir günde karşılaşan bir grup kirpinin öyküsüne benzer. Kirpiler ısınabilmek için birbirlerine sokulurlar, ama dikenleri birbirine batar. Birbirlerinden ayrıldıklarındaysa soğuktan rahatsız olurlar. İleri geri hareket ederek sonunda dikenlerini batırmadan birbirlerini ısıtabilecekleri en uygun uzaklığı bulurlar."
Son yirmi yılın dünyasındaki sosyal ve maddi değişimler düşünülürse, kirpilerin birbirine daha da çok ihtiyaç duyduğunu, her kirpinin bu ikilem karşısında kendi cevabını bulması gerektiğini, tam da bu yüzden İnsan Olmak'ın bugün daha da güncel olduğunu söyleyebiliriz.
8 Aralık günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün, bulunduğunuz ortamlara güvensizlik hissedebilirsiniz. Ay’ın bulunduğu konum düşüncelerinizi olumsuz etkileyebilir. Bilinçaltınızda geçmiş deneyimlerinden korkular var ve hata yapmaktan çekiniyorsunuz.
- BOĞA: Güç ve enerjinizi kişisel ilişkilerinizde kullanmak için uygun bir gün. Buna rağmen her konuda temkinli olmalısınız. İsteklerinizi yeniden gözden geçirirken geçmişle ilgili değer yargılarınız değişim geçiriyor.
- İKİZLER: İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Bugün, acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz. Bazı şeyler başkaları için önemli olabilir.
- YENGEÇ: Yaşamınızla ilgili olumlu çıkışlar yapmak üzeresiniz. Mesleki başarınızı artırma çabası içinde olmanız herkesin dikkatini çekiyor. Özellikle küçük kazalara açık olduğunuz bir gündesiniz. Dikkatli olmaya çalışın.
- ASLAN: Uzun süredir istediğiniz ortamlara girmeyi başarıyorsunuz. Düşüncelerinizde iyi gelişmeler var. Her şey istediğiniz gibi olacak. Yalnız eski hataları tekrar ederseniz aynı problemler gündeme gelebilir.
- BAŞAK: Çevrenizi sorgulamak için uygun bir gün değil. İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba yanlış anlaşılabilir. Yapacağınız en güzel şey, kendinize göstereceğiniz özel ilgi olmalı ve terapi yapmalısınız.
- TERAZİ: İlişkilerde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Birden fazla işle uğraşmak sizi yorabilir. Sinir sisteminiz biraz zayıf.
- AKREP: Önünüze farklı fırsatların çıkması söz konusu. Bugün süregelen ilişkileri olanlar için sürpriz gelişmeler olabilir. Özellikle karşı cinsle birlikte duygusal bağlarınızı pekiştirecek dostluklara ihtiyaç duyacağınız bir gün.
- YAY: Çevrenizde daima akıllı kişiler olsun istiyorsunuz. Kişisel kazançlarınızla ilgili değişimler söz konusu olabilir. Güvene ihtiyacınız var ve bunu maddi destekle kazanmak isteyişiniz sizi motive ediyor.
- OĞLAK: Yaşamdan öğreneceğiniz o kadar çok şey var ki; birçok duyguyu bir arada yaşayarak yaşamı algılayacaksınız. Değerlerinizi önemsemelisiniz. Kararlarınızı verirken hiç kimseden etkilenmeyin. Sezgileriniz çok yoğun.
- KOVA: İşyerinde aksayan olaylar yüzünden canınız sıkılıyor. Sorunlarınızı hiç kimseyle paylaşmıyorsunuz. Kendinizle çelişkiye düşmek istemiyorsanız istekleriniz konusunda mantıklı olmayı yeğlemelisiniz.
- BALIK: Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz. Hiçbir şey sizi kolay ulaşmayacak ve mücadeleci yönünüzü ön plana çıkaracaksınız. Yarım kalmış pek çok işiniz var.