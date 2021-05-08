Güne Başlarken | 8 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

Bakırköy’de halk ekmek büfesini yakan şüpheli polis operasyonuyla Bağcılar’da yakalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas’ın İmranlı ilçesi Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görev yapan askerlerle sürpriz telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye’nin birçok kentinde görülen Elon Musk’ın Starlink uyduları, Diyarbakır’da, Çin’in kontrolden çıkan ve dünyaya düşmesi beklenen roketleri sanıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’nde namaz kılanlara yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

İngiltere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yolcuların dönüşte otelde zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacağı ülkeler listesini güncelledi.

Güne Dair Notlar

8 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,23 TL euro ise 10,02 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. 15°C, 24°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 18°C, 24°C Ankara, Öğle saatlerinden sonra batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışın akşam saatlerinde il genelinde görüleceği tahmin ediliyor). 13°C, 27°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 14°C, 23°C Diyarbakır, Az bulutlu. 13°C, 31°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

4 Mayıs 1937, tarihimizde kara bir lekedir. Dersimliler, 84 yıl önceki, büyük acı ve kırımlara yol açan katliamı hiç unutmazlar. ‘Türkçe, Osmanlıca harflerle, mahalli lisanda’ yazılmış 4 Mayıs 1937 tarihli bildiriler, halkı teslim olmaya çağırır. Oral Çalışlar'ın yazısı...

Günün kitabı

Bir İdam - George Orwell

İnsanların çoğu aşırı bencil değildir. Yaklaşık otuz yaşından sonra bireysel hırslarından vazgeçip –hatta çoğu durumda neredeyse birey olduklarını unutup– temelde başkaları için yaşamaya başlar, hayatın yükünün altında ezilirler. Ama sonuna kadar kendi hayatını yaşamayı kafaya koymuş yetenekli, inatçı bir azınlık da vardır; yazarlar da bu gruba mensuptur.

8 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ: Ay burcunuzda ilerlerken duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Bazı kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde her zamankinden içtensiniz.

BOĞA: Sıra dışı arkadaşlarınızın yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki önemli kişilerle artırmanız mümkün.

İKİZLER: İletişimde başarılı çalışmalar içindesiniz. Çevrenizdeki duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizi yavaşlatmalısınız. Düşüncelerinizi süsleyerek ikna kabiliyetinizi en iyi şekilde sergiliyorsunuz.

YENGEÇ: Yalnız kaldığınızda daha verimli oluyor, iyi çalışıyorsunuz. Ama durmadan kalabalık ortamlara girme çabasındasınız. Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize olumlu yansıyor. Karamsar olmayın.

ASLAN: İşinizle ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Ama düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda kararsızlık çekebilirsiniz. Toplumsal konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkaracaksınız. Egolarınız yüksek.

BAŞAK: İş yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek ve kendinizi verimli hissedeceksiniz. Seyahatler gündeme gelecek.

TERAZİ: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Ay, karşıt burcunuzda ilerlerken birçok aktivitenin içinde olacaksınız. Duygularınızla yapacağınız iş sizi bekliyor. Emin olarak ilerliyorsunuz.

AKREP: Bugünlerde, düşüncelerinizde sürekli bir genişleme söz konusu. Birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgilerinizle yeteneğinizi birleştirerek birçok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız.

YAY: Bugün hareketli ve aktif olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Uzak yollarla ilgili planlarınız olacak. İsteklerinizde artış sizi yorabilir. Çevrenize güvenmek yerine onları sınamalısınız.

OĞLAK: Yaptığınız işin karşılığını almak istiyor, bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. İş disiplininiz mükemmel. Maddi menfaatlerinizi korumak zorundasınız. Bugün hırslarınızı ön plana çıkaracaksınız.

KOVA: Yaratıcılıkta rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Varsayımlar üzerinde düşünerek zaman kaybetmeden harekete geçmelisiniz. Araştırdığınız konuların yarardan çok zararı olabilir.

BALIK: Kendinizi ve özgürlüğünüzü sorgulayarak adımlarınızı sağlam atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştireceksiniz. Düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Sonuç istediğiniz gibi olacak.