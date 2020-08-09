Güne Başlarken | 9 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Hindistan’ın Kerala eyaletinde iniş sırasında pistin dışına çıkan ve yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ikiye bölünen uçaktaki ölü sayısı 18’e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını 'Yaşayandan Uyarılar' başlığı ile paylaştı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde özel halk otobüsünü durduran bir genç, araca binmek yerine basamaklarında ayakkabısının bağcıklarını bağladı.

Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural’ın (24) acı haberi, Samsun’da yaşayan ailesine ulaştı.

Güne Dair Notlar

6 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7,29 TL, euro ise 8,60 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı bulutlu. 25°C, 31°C Antalya, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 25°C, 28°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 21°C, 33°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 24°C, 29°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 22°C, 38°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Çayın iyisi nasıl anlaşılır?

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) Genel Müdürü Selçuk Azman, en iyi kuru çayı anlamanın tekniklerini anlatarak, 4 kritere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Azman, "Çay paketini boşaltırken yüzünüze toz bulutu gelmemesi lazım. Sap ve liflerin olmaması veya çok az olması lazım. Kırık ve düz partiküllerden oluşmaması lazım. Çayı demledikten sonra renginin parlak olması lazım. Bulanık ve askıda kalan partiküllerin olmaması gerek" dedi.

Televizyonda ne var?:

Uzak Ara Eğlence (KANAL D), Sinema: Kurtarıcı (STAR), Sinema: Örümcek Adam: Eve Dönüş (atv), Sinema: Kibar Feyzo (SHOW), Yarışma: Yaparsın Aşkım (FOX)

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2020)

KOÇ: Bugün istediğiniz halde bazı engellerle karşılaşabileceğiniz bir konuda küçük sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinize güvenme konusunda partnerinizden alacağınız destek, dengelerinizi yeniden kurmanızı sağlayacak.

Bugün istediğiniz halde bazı engellerle karşılaşabileceğiniz bir konuda küçük sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinize güvenme konusunda partnerinizden alacağınız destek, dengelerinizi yeniden kurmanızı sağlayacak. BOĞA: Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Cazibeniz olumlu şekilde artarken aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak. Her şeyin olumlu gelişmesini arzuluyorsunuz.

Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Cazibeniz olumlu şekilde artarken aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak. Her şeyin olumlu gelişmesini arzuluyorsunuz. İKİZLER: Siz güçlü bir mantığa sahip olmanıza rağmen dengelerinizi korumak için zorlanabilirsiniz. Olağanüstü olaylar ilginizi çekecek. Belki de yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyeceksiniz.

Siz güçlü bir mantığa sahip olmanıza rağmen dengelerinizi korumak için zorlanabilirsiniz. Olağanüstü olaylar ilginizi çekecek. Belki de yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyeceksiniz. YENGEÇ: Bugün çevreyle ilgili yorumlarınızı içinizden yapmalısınız. Olaylara bakış açınızı geniş tutmalısınız. Dostlarınızın iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemseyin. Kendi bildiğinizden şaşmamanızı çevreniz takdir ediyor.

Bugün çevreyle ilgili yorumlarınızı içinizden yapmalısınız. Olaylara bakış açınızı geniş tutmalısınız. Dostlarınızın iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemseyin. Kendi bildiğinizden şaşmamanızı çevreniz takdir ediyor. ASLAN: Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Yaşantınızda farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını hızlı şekilde görüyorsunuz. Bugün sınırları aşmayın.

Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Yaşantınızda farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını hızlı şekilde görüyorsunuz. Bugün sınırları aşmayın. BAŞAK: Yönetici ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Yeni iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Partnerinizle aranızda gerilime neden olmak istemiyorsunuz.

Yönetici ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Yeni iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Partnerinizle aranızda gerilime neden olmak istemiyorsunuz. TERAZİ: Size değersiz görünen bazı şeyler başkaları için önemli olabilir. Onlarla aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız. Aranıza mesafe koymalı ve iyi niyetli olmaya devam etmelisiniz. Çekişmeli ilişkiler size göre değil.

Size değersiz görünen bazı şeyler başkaları için önemli olabilir. Onlarla aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız. Aranıza mesafe koymalı ve iyi niyetli olmaya devam etmelisiniz. Çekişmeli ilişkiler size göre değil. AKREP: Siz duygu insanısınız ama aynı zamanda hareketli bir yapınız var. Devamlı hareket etmeniz çevrenizdeki kişilerin başını döndürüyor. Bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz. Karışık işler size göre değil.

Siz duygu insanısınız ama aynı zamanda hareketli bir yapınız var. Devamlı hareket etmeniz çevrenizdeki kişilerin başını döndürüyor. Bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz. Karışık işler size göre değil. YAY: Düşüncelerinizi sergilerken sınır tanımıyorsunuz. Sevgide tutucu yönlerinizi göstermek yerine daha cesur davranıyor, partnerinizin gözüne giriyorsunuz. Gerçekçi olmaktan uzaklaşmayı beceremiyorsunuz.

Düşüncelerinizi sergilerken sınır tanımıyorsunuz. Sevgide tutucu yönlerinizi göstermek yerine daha cesur davranıyor, partnerinizin gözüne giriyorsunuz. Gerçekçi olmaktan uzaklaşmayı beceremiyorsunuz. OĞLAK: Özel duygular öne çıkarken engellere karşı tepkili davranıyorsunuz. Bugün hızlı düşüneceğiniz konular gündeme gelecek. Araştırmacı yapınızla yaşamı sorgulayarak ilerliyor, istediğiniz konularda başarılı oluyorsunuz.

Özel duygular öne çıkarken engellere karşı tepkili davranıyorsunuz. Bugün hızlı düşüneceğiniz konular gündeme gelecek. Araştırmacı yapınızla yaşamı sorgulayarak ilerliyor, istediğiniz konularda başarılı oluyorsunuz. KOVA: Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizdeki birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Sosyal başarınız yükselirken güçlü kişilerden önemli destek alacaksınız. Zeka ve yeteneklerinize güvenmeniz başarı getiriyor.

Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizdeki birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Sosyal başarınız yükselirken güçlü kişilerden önemli destek alacaksınız. Zeka ve yeteneklerinize güvenmeniz başarı getiriyor. BALIK: İş problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek bir sisteme ihtiyacınız var. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacak. Dikkatli davranın.

9 Ağustos gününe damga vuran olaylar