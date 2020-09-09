Güne Başlarken | 9 Eylül 2020
Mutlu haftalar. Dün geceden kaçırdığın bazı haberleri, dolar ve euro'nun açılış fiyatlarını, burç yorumlarını ve evde uygulayabileceğin bazı ufak pratik bilgileri buraya bırakıyoruz. Güne Başlarken'den günaydın!
09 Eylül 2020, Çarşamba 07:23 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 00.57'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yaz tatilinin ardından online eğitim başlarken, yüz yüze eğitime ise sayılı günler kaldı. Aileleri de okul alışverişi telaşı sardı. Bu yıl okula başlama maliyeti 800 lirayı buluyor.
Fransa'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 544 artarak 335 bin 524'e yükseldi.
Myra Antik Kenti'nde 2200 yıllık eserler bulundu
Süper Loto kazandırmaya devam ediyor. 8 Eylül 2020 tarihli Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 23 - 27 - 30 - 36 - 49 - 54 oldu.
- 9 Eylül günü saat 7.17'de dolar 7,48 TL, euro ise 8,82 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 29°C Yerel olmak üzere sağanak yağışlı Antalya, 26°C, 35°C Az bulutlu ve açık Ankara, 16°C, 30°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 22°C, 26°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 19°C, 37°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Posta ile pratik bilgiler
Eylül ayında hangi balıklar yenir?
Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır.
Eylül ayı balıkları
- Lüfer
- Kolyoz
- İzmarit
- Barbunya
- Çinekop
- Çipura
- Kılıç
- Kırlangıç
Televizyonda ne var?:
Uzaydan Gelen Fırtına (Kanal D), Black Panther (ATV), Kara Bela (Star TV), Sen Çal Kapımı (FOX)
Günlük burç yorumları (9 Eylül 2020)
- KOÇ: Karşılıklı duyguların çatışacağı bir gün. Bu dönem elde edeceğiniz haklarınızla karşı tarafın size sunacağı şartlar arasında yanlış dengeler söz konusu. Düşüncelerinizden yola çıkarak etrafınıza bir duvar örebilirsiniz.
- BOĞA: İlgilendiğiniz konuların farklı yorumlanması canınızı sıkabilir. İlişkilerinizi gözden geçirmelisiniz. Partnerinizin duygusal değişimlerinden etkileniyorsunuz. Aranızda bazı istenmeyen olaylar gelişebilir.
- İKİZLER: İkiniz de farklı dünyaların insanları olmanıza rağmen sorunları aşmamanız için neden yok. Sabırlı yapınızı ortaya çıkarmaktan başka çareniz yok. Maddi kazançlarınız duygu ve aklınızı birleşimiyle ilerleyecek.
- YENGEÇ: Bugün bulunduğunuz şartları değerlendirme konusunda fırsatçı ve akılcı davranacaksınız. Sürekli değişen zevklerinizin sorun yaratmasını istemiyorsanız kazancınızı kontrollü ve hesaplı kullanmalısınız.
- ASLAN: Kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğlemeli, çevrenize karşı eleştirel yaklaşmamalısınız. Mesleki konularda duygusal tatmin sağlamak için gerekli çalışmaları daha sonraya ertelemeli ve beklemelisiniz.
- BAŞAK: Beklediğiniz teklife sıcak bakabilirsiniz. Farklı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalmaya çalışın. Beraberliği yeşertmek ve geliştirmek gerçekten zor. Bütçenizi aşmama konusunda dikkatli olmalısınız.
- TERAZİ: İş arkadaşlıkları, grup çalışmaları gibi aktivitelerde bulunacak, kişisel tatminleriniz doğrultusunda çalışma yapacaksınız. Dostlarınızla görüşme fırsatları çıkabilir ve aranızdaki geçmiş olayları yeniden konuşabilirsiniz.
- AKREP: Ele aldığınız konuları zorlamanın anlamı yok. Yaşamda belli ortalamanın altına düşmek istemiyorsunuz. Duygularınızı denetleyin. Sizinle ilgili konulara başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız.
- YAY: İmkansızlıklar içinde kıvranmak yerine başlattığınız aşkta temkinli davranmak en güzeli, unutmayın. Eski şartlarınızı korumaya devam etmelisiniz. Çevreyle ilişkilerinizde duyarlı davranmanız gerektiğini biliyorsunuz.
- OĞLAK: Bugün, belli bir sistem içinde hareket edebilirsiniz. İletişim konusunda bazı aksiliklerin söz konusu olması nedeniyle beklentileriniz gecikebilir. Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı.
- KOVA: İç çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı. Kısa yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek.
- BALIK: Derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazandıracak. Maddi gücünüzü ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Unutmayın, dağınıklık size çok şey kaybettiriyor. Bugün olayları irdelemek sizi mutsuz edebilir.
9 Eylül gününe damga vuran olaylar
- Bern uluslararası kopya hakları (Copyrights) konvansiyonu toplandı. 1886
- İzmir'in Kurtuluşu 1922
- Halk Fırkası Tüzüğü onaylandı. Böylece CHP'nin kuruluşu gerçekleştirildi. 1923
- İspanya Katalonya bölgesinin özerkliğini tanıdı. 1932
- Kuzey Kore, Başkan Kim İl Sung liderliğinde bağımsızlığını ilan etti. 1948
- Cezayir'de deprem: 1000 kişi öldü. 1954
- Hükümet, 6-7 Eylül olaylarında zarar gören kişi ve kuruluşlara yardım kararı aldı. 1955
- Boğaziçi Üniversitesi kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi. 1971
- 11. Antalya Film Şenliği'nde, Altın Portakal Ödülü'nü Lütfü Ömer Akat'ın ''Düğün'' filmi aldı. 1974
- Sinema yönetmeni ve oyuncusu Yılmaz Güney, 47 yaşında Paris'te öldü. 1984
- Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Yücel, trafik kazasında öldü. 1985
- İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) birbirlerini tanımayı kabul etti. 1993
- Türkiye'de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) kuruldu. 1993
- Türkiye Güzeli Yeşim Palandüz, Dünya Güzeli seçildi. Palandüz'den önce, Keriman Halis 1932'de Dünya Güzeli seçilmişti. 1995
- Akçakoca açıklarında doğal gaz bulundu. 2004