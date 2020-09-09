Güne Başlarken | 9 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 00.57'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaz tatilinin ardından online eğitim başlarken, yüz yüze eğitime ise sayılı günler kaldı. Aileleri de okul alışverişi telaşı sardı. Bu yıl okula başlama maliyeti 800 lirayı buluyor.

Fransa'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 544 artarak 335 bin 524'e yükseldi.

Myra Antik Kenti'nde 2200 yıllık eserler bulundu

Süper Loto kazandırmaya devam ediyor. 8 Eylül 2020 tarihli Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 23 - 27 - 30 - 36 - 49 - 54 oldu.

Güne Dair Notlar

9 Eylül günü saat 7.17'de dolar 7,48 TL, euro ise 8,82 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 29°C Yerel olmak üzere sağanak yağışlı Antalya, 26°C, 35°C Az bulutlu ve açık Ankara, 16°C, 30°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 22°C, 26°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 19°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile pratik bilgiler

Eylül ayında hangi balıklar yenir?

Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır.

Eylül ayı balıkları

Lüfer

Kolyoz

İzmarit

Barbunya

Çinekop

Çipura

Kılıç

Kırlangıç

Televizyonda ne var?:

Uzaydan Gelen Fırtına (Kanal D), Black Panther (ATV), Kara Bela (Star TV), Sen Çal Kapımı (FOX)

Günlük burç yorumları (9 Eylül 2020)

KOÇ: Karşılıklı duyguların çatışacağı bir gün. Bu dönem elde edeceğiniz haklarınızla karşı tarafın size sunacağı şartlar arasında yanlış dengeler söz konusu. Düşüncelerinizden yola çıkarak etrafınıza bir duvar örebilirsiniz.

Karşılıklı duyguların çatışacağı bir gün. Bu dönem elde edeceğiniz haklarınızla karşı tarafın size sunacağı şartlar arasında yanlış dengeler söz konusu. Düşüncelerinizden yola çıkarak etrafınıza bir duvar örebilirsiniz. BOĞA: İlgilendiğiniz konuların farklı yorumlanması canınızı sıkabilir. İlişkilerinizi gözden geçirmelisiniz. Partnerinizin duygusal değişimlerinden etkileniyorsunuz. Aranızda bazı istenmeyen olaylar gelişebilir.

İlgilendiğiniz konuların farklı yorumlanması canınızı sıkabilir. İlişkilerinizi gözden geçirmelisiniz. Partnerinizin duygusal değişimlerinden etkileniyorsunuz. Aranızda bazı istenmeyen olaylar gelişebilir. İKİZLER: İkiniz de farklı dünyaların insanları olmanıza rağmen sorunları aşmamanız için neden yok. Sabırlı yapınızı ortaya çıkarmaktan başka çareniz yok. Maddi kazançlarınız duygu ve aklınızı birleşimiyle ilerleyecek.

İkiniz de farklı dünyaların insanları olmanıza rağmen sorunları aşmamanız için neden yok. Sabırlı yapınızı ortaya çıkarmaktan başka çareniz yok. Maddi kazançlarınız duygu ve aklınızı birleşimiyle ilerleyecek. YENGEÇ: Bugün bulunduğunuz şartları değerlendirme konusunda fırsatçı ve akılcı davranacaksınız. Sürekli değişen zevklerinizin sorun yaratmasını istemiyorsanız kazancınızı kontrollü ve hesaplı kullanmalısınız.

Bugün bulunduğunuz şartları değerlendirme konusunda fırsatçı ve akılcı davranacaksınız. Sürekli değişen zevklerinizin sorun yaratmasını istemiyorsanız kazancınızı kontrollü ve hesaplı kullanmalısınız. ASLAN: Kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğlemeli, çevrenize karşı eleştirel yaklaşmamalısınız. Mesleki konularda duygusal tatmin sağlamak için gerekli çalışmaları daha sonraya ertelemeli ve beklemelisiniz.

Kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğlemeli, çevrenize karşı eleştirel yaklaşmamalısınız. Mesleki konularda duygusal tatmin sağlamak için gerekli çalışmaları daha sonraya ertelemeli ve beklemelisiniz. BAŞAK: Beklediğiniz teklife sıcak bakabilirsiniz. Farklı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalmaya çalışın. Beraberliği yeşertmek ve geliştirmek gerçekten zor. Bütçenizi aşmama konusunda dikkatli olmalısınız.

Beklediğiniz teklife sıcak bakabilirsiniz. Farklı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalmaya çalışın. Beraberliği yeşertmek ve geliştirmek gerçekten zor. Bütçenizi aşmama konusunda dikkatli olmalısınız. TERAZİ : İş arkadaşlıkları, grup çalışmaları gibi aktivitelerde bulunacak, kişisel tatminleriniz doğrultusunda çalışma yapacaksınız. Dostlarınızla görüşme fırsatları çıkabilir ve aranızdaki geçmiş olayları yeniden konuşabilirsiniz.

: İş arkadaşlıkları, grup çalışmaları gibi aktivitelerde bulunacak, kişisel tatminleriniz doğrultusunda çalışma yapacaksınız. Dostlarınızla görüşme fırsatları çıkabilir ve aranızdaki geçmiş olayları yeniden konuşabilirsiniz. AKREP : Ele aldığınız konuları zorlamanın anlamı yok. Yaşamda belli ortalamanın altına düşmek istemiyorsunuz. Duygularınızı denetleyin. Sizinle ilgili konulara başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız.

: Ele aldığınız konuları zorlamanın anlamı yok. Yaşamda belli ortalamanın altına düşmek istemiyorsunuz. Duygularınızı denetleyin. Sizinle ilgili konulara başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız. YAY : İmkansızlıklar içinde kıvranmak yerine başlattığınız aşkta temkinli davranmak en güzeli, unutmayın. Eski şartlarınızı korumaya devam etmelisiniz. Çevreyle ilişkilerinizde duyarlı davranmanız gerektiğini biliyorsunuz.

: İmkansızlıklar içinde kıvranmak yerine başlattığınız aşkta temkinli davranmak en güzeli, unutmayın. Eski şartlarınızı korumaya devam etmelisiniz. Çevreyle ilişkilerinizde duyarlı davranmanız gerektiğini biliyorsunuz. OĞLAK: Bugün, belli bir sistem içinde hareket edebilirsiniz. İletişim konusunda bazı aksiliklerin söz konusu olması nedeniyle beklentileriniz gecikebilir. Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı.

Bugün, belli bir sistem içinde hareket edebilirsiniz. İletişim konusunda bazı aksiliklerin söz konusu olması nedeniyle beklentileriniz gecikebilir. Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı. KOVA : İç çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı. Kısa yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek.

: İç çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı. Kısa yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek. BALIK: Derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazandıracak. Maddi gücünüzü ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Unutmayın, dağınıklık size çok şey kaybettiriyor. Bugün olayları irdelemek sizi mutsuz edebilir.

9 Eylül gününe damga vuran olaylar