Güne Başlarken | 9 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 9 Ocak günü saat 07.45’te dolar 5,92 TL’den işlem görürken, euro ise 6,58 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay çevreleri ve Adana’nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın batısında yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı -1°C, 3°C

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 3°C, 7°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 4°C, 10°C

Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı 7°C, 14°C

Antalya: Parçalı bulutlu 8°C, 16°C

Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 5°C, 8°C

Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 7°C, 9°C

Erzurum: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı -8°C, 1°C

Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 2°C, 8°C

Günün POSTA şiiri

Günün POSTA şiiri, İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki Gizem Alacaklı'dan.

9 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Bugün risk alma konusunda acele etmeyin. Fikir değiştireceğinizi düşünerek kendinize zaman tanımalı ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmamalısınız. Güçlü kişilerin varlığı, sizi huzursuz edebilir.

BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesini bekliyor ve onları idare ederken iyi taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz. Sabırlı olursanız önünüzdeki engeller kalkacak.

İKİZLER: Gün içinde hareketli davranıyor, huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Değişen duygularınızdan haberi olmayan çevrenizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Akşam saatlerinde rahatlayacaksınız.

YENGEÇ: Aşkla ilgili duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz epey yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Yaşadığınız karmaşaya karşı önleminizi almalısınız.

ASLAN: Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyecekler. Onların desteği ve sizi yönlendirmek istemeleri hoşunuza gidecek.

BAŞAK: Düşüncelerinizi gizlemek yerine imalı konuşmayı tercih edebilirsiniz. Çevrenize esprili davranmak istiyor ve duygularınız yüzünden sivri dilinizi ortaya çıkarıyorsunuz. Bugün sır saklama eğilimindesiniz.

TERAZİ: Gerginlik yaşayabilirsiniz. İşyerinde belirgin bir canlılık mevcut. Düşüncelerinizi gizleme ve planlarınızı saklama gereği duyacaksınız. Karşılıklı görüşmelerin yapılacağı bir gün. Yine de ikilem yaşıyorsunuz.

AKREP: Güç ve yeteneğinizin farkındasınız. Bugün kendi doğrularınıza güveniyorsunuz. Disiplinli ve aktif hareket etme çabası içinde olmanıza rağmen farklı düşüncelerin varlığı canınızın sıkılmasına neden olacak.

YAY: Çevrenizdeki kişilerin hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissedebilir ve sığınmak için arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.

OĞLAK: Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Üstelik yalnızlık duygusu içinde kalabalık topluluklara karşı tepki oluşturabilirsiniz. Kendinize güvenmelisiniz.

KOVA: Büyük başarılara hazır olun. Planlama içinde olacağınız bugün bazı dostlarınızın gücüne ihtiyacınız olacak. Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal anlamda kendinizi yeni durumunuza alıştırmalısınız.

BALIK: Önemli kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz. Kendinizi şimdiden güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz değişik kulvarlarda da önemli adımlar atmanızı sağlayacak. Sadece işinize odaklanmalısınız.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

22 yaşındayım, 4 yıllık sevgilimle ilişkiye girmeyi denedik. Ama penisim yeteri kadar sertleşmedi. Zorlayınca 1 dakika sürdü. Her gün mastürbasyon yapıyorum, etkisi var mı? Heyecan yoktu, rahattım.

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Bugün;

Connecticut Amerika Birleşik Devletleri anayasasını onaylayan 5. eyalet oldu. 1788

Osmanlı devletiyle Rusya arasında, 5 yıllık savaşın ardından ''Yaş Anlaşması'' imzalandı. 1792

Fransız Bilimler Akademisi, Daguerreotype adı verilen bir fotoğrafçılık işlemini duyurdu. 1839

Osmanlı devleti için ''hasta adam'' tabiri ilk kez Rus Çarı I. Nikola tarafından kullanıldı. 1853

Mississippi, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldı. 1861

İtalya'da Lazio takımı kuruldu. 1900

Mısır'da Kahire demiryolu tamamlandı ve ilk tren bugün hizmete girdi. 1900

Tarihi Çırağan Sarayı yandı. 1910

Çanakkale Savaşı'nda İngilizler'in Gelibolu Yarımadası'ndan çekilip gitmeleri üzerine, sabah 08.45'te Alçıtepe'den Başkomutanlık Vekaleti'ne telgraf çeken 5. Ordu Komutanı Mareşal Otto Liman von Sanders, "Tanrı'ya şükür Gelibolu Yarımadası tamamen düşmandan temizlenmiştir. Diğer ayrıntılar ayrıca sunulacaktır" dedi. 1916

Birinci İnönü Muharebesi başladı. 1921

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Fransız işgalinden kurtuldu. (İtilaf Devletleri güçlerine karşı ilk kurşun Dörtyol'un Karakese Beldesinde Ömer Hoca'nın Oğlu Mehmet (Kara Mehmet) tarafından Hatay İlinin Dörtyol İlçesi Karakese Beldeside 19 Aralık 1918 tarihinde atılmıştır.) 1922

İstanbul Tramvay Şirketi, talebelerin ucuz seyahat etmeleri için paso verdi. Pasolar talebelerin ikamet mıntıkalarıyla, mekteplerinin bulunduğu bölge arasındaki seferlerde geçerli oldu. 1937

Türkiye'nin 7. Başbakanı Hasan Saka görevinden çekildi. 1949

Birleşmiş Milletler (BM) genel merkezi açıldı. 1951

800 kişilik ilk işçi kafilesi Almanya'ya hareket etti. 1966

Meksiko tarihinde bilinen ilk ve son kez kar yağışı gözlendi, yağış 2 gün daha devam etti. 1968

Surveyor 7 adlı uzay aracı ay yüzeyine yumuşak iniş yaptı. Bu yolculuk Amerikalıların insansız ay yüzeyi araştırmalarının sonuncusu oldu. 1968

İngiltere'de yapılan açıklamaya göre bir hafta içinde Hong Kong gribinden 2850 kişi öldü. 1970

Ankara'da iki tren çarpıştı. Çoğu işçi ve öğrenci olan 32 kişi öldü. 1979

Yargıtay, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Alparslan Türkeş'in üzerinde bulunan mal varlığının hazineye devrine karar verdi. 1987

Toplu taşım araçlarında sigara içilmesi ve tütün mamullerinin reklamının yapılması yasaklandı. 1991

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe Sabancı Center'da vurularak öldürüldüler. Olayı, DHKP-C örgütü üstlendi. 1996

Nâzım Hikmet'in Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin 1951 yılındaki Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldı. 2009

Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğuyla Suriye'nin başkenti Şam'da esir değişimi yapıldı. 48 İranlı ile ikisi Türk 2 bin 130 kişi salıverildi. 2013

74. Altın Küre'ye 6 dalda ödül kazanan, başrollerini Emma Stone ve Ryan Gosling'in paylaştığı "La La Land" damgasını vurdu. 2017

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