Güneş gözlüğü seçerken dikkat! Kirpikleriniz çerçeveye değmemeli

Sadece modelini beğendiğiniz için güneş gözlüğü almayın. Uygun bir gözlüğün burnunuza ve kulaklarınıza baskı yapmadan ve sürtünmeye neden olmadan yüzünüze rahatça yerleşmesi gerekir. Güneş ışınlarının tepeden gözlerinize ulaşmayacağı, kirpiklerinizin değmeyeceği şekilde yüzünüze yakın mesafede oturan ve kaşlarınızı kaplayan bir seçim yapmanız; göz sağlığınız açısından iyi bir tercih olacaktır

1. UV (ULTRAVİYOLE) KORUMASI:

Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gereken en önemli özellik, camların ultraviyole ışınlarını blokaj derecesidir. Normalde her gözlük camı ultraviyoleyi değişik oranlarda bloke edebilmekle birlikte etkili ultraviyole blokajı için özel kaplamalar kullanılması gerekir. Güneş gözlüğünün UVA ve UVB blokaj derecelerine bakılmalı, yüzde 99’un üzerinde (ideali yüzde 100 blokaj) UV blokajı yapabilen camlar tercih edilmelidir. Hem UVA, hem de UVB ışınlarını engelleyen ‘UV 400’ etiketine sahip bir güneş gözlüğü; gözlerinizin ve göz kenarlarındaki hassas derinin sağlıklı kalmasına yardımcı olacak ve ek olarak size rahat bir görüş sunacaktır. Güneş gözlüklerinde kullanılan aynalı kaplamalar göze gelen ışık miktarını düşürmekle birlikte ultraviyole blokaj oranını etkilememektedir.

2. POLARİZE MERCEK KORUMASI:

Polarize mercekler; sudan, camdan, kardan ve kumdan yansıyan güneş ışınlarını filtreleyerek parlaklığın azalmasını sağlarlar. Araç kullananlar ve özellikle kış ve su sporlarıyla ilgilenen kişiler tarafından tercih edilmesi gerekir. Ancak polarize mercekli güneş gözlükleri gündelik kullanımda bazı dezavantajlara sahiptir; cep telefonu ekranlarında, LCD ekranlı kontrol panellerinde görüş kalitesini biraz azaltabilirler.

3. MERCEK/CAM RENGİ:

Tüm güneş gözlüğü mercekleri derinlik algısı oluşturacak, parlaklığı kesecek ve görüşteki berraklığı geliştirecek şekilde renklendirilir. Güneş gözlüğünde mercek rengi seçimi kişisel zevklere bağlı olsa da, tercih ettiğiniz rengin bazı alanlarda görüşünüzü etkileyeceğini aklınızdan çıkarmayın. Güneş gözlüğünün mercek rengi; gözlerinize ne ölçüde ışığın ulaşacağını, diğer renkleri ne kadar iyi görebileceğinizi, karşıtlıkları (kontrastları) ne kadar iyi seçebileceğinizi belirler.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Atmaca, ne zaman hangi renk gözlük seçmeniz gerektiğini anlattı:

Kahverengi, gri, yeşil:Bu renklerdeki güneş gözlüklerinin orta-üstü parlaklık koşullarındaki parıltıların önüne geçmesi ve göz yorgunluğunu azaltması beklenir.

Sarı, altın, açık kahverengi: Bu renkteki gözlük camları; parlaklık anlamında daha az koruma sağlasalar da, orta-düşük ışık koşullarında üstün performans gösterirler. Derinlik algısını ileri düzeyde sunan bu gözlüklerin kullanımı özellikle kayak ve snowboard yaparken ya da diğer kış sporlarıyla ilgilenirken oldukça önem arz eder.

Pembe, kırmızı: Pembe ve kırmızı güneş gözlüğü mercekleri; bulunulan ortamın daha parlak görünmesini sağlar. Düşük ışık görünürlüğü ve kontrastı artırma anlamında iyi bir performans ortaya koyarlar (bulutlu hava koşullarında yapılacak kayak ve snowboard için tercih edilebilir). Ek olarak mavi ve yeşil arka plana karşı bulunan objelerin görünürlüğünü artırırlar ki, bu da onları yeşil alanlarda (örneğin ormanda) kullanım için daha uygun hale getirir.

Aynalı camlar: Merceğin dış yüzeyine yansıtıcı film uygulanan ve ışığı daha çok yansıtıp göze daha az geçmesini sağlayan aynalı güneş gözlükleri, objeleri olduklarından daha karanlık gösterirler ve kullanımları genel olarak kumlu, sulu, karlı ve yüksek rakımlı koşullar için uygundur.

4. MERCEK VE ÇERÇEVE MATERYALİ:

Kullanılan mercek ve çerçeve materyali; berraklık, ağırlık, sağlamlık ve maliyet anlamında güneş gözlüğü seçimi yaparken göz önünde bulundurmanız gereken önemli konulardan bir diğeridir. Cam mercekli gözlükler; çizilmeye karşı çok daha dayanıklı iken, polikarbon mercekli gözlükler; parçalanmaya karşı daha dirençlidir. Çerçeveniz de tercihen daha hafif, alerji yapma potansiyeli düşük bir materyalden yapılmış olmalıdır. Çerçeve materyallerinin dışında, güneş gözlüğünün yüzünüze uygun olması da oldukça önemlidir. Bu doğrultuda uygun bir güneş gözlüğünün burnunuza ve kulaklarınıza baskı yapmadan ve sürtünmeye neden olmadan rahatça yerleşmesi gerekir. Güneş ışınlarının tepeden gözlerinize ulaşmayacağı, yüzünüze yakın mesafede oturan (kirpiklerinizin değmeyeceği şekilde) ve kaş alanınızı kaplayan bir seçim yapmanız göz sağlığınız açısından iyi bir tercih olacaktır.