Bilim & Teknoloji Güneş ışığının %98'inden fazlasını yansıtan beyaz boya geliştirildi

Güneş ışığının %98'inden fazlasını yansıtan beyaz boya geliştirildi

Bilim & Teknoloji

Güneş ışığının %98'inden fazlasını yansıtan beyaz boya geliştirildi

Purdue Üniversitesi mühendisleri, güneş ışığının %98'ini yansıtan beyaz boya geliştirildi. İddialara göre, bu boya evi birçok modern klimadan daha iyi soğutabilir.

19 Nisan 2021, Pazartesi 13:12 Son Güncelleme:
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Purdue Üniversitesi araştırmacıları, beyaz boyanın, görünür ışığın %99,9'unu emen en siyah renk olan Vantablack'e eşdeğer olabileceğine inanıyor. Beyaz boya ışığın %98,1'ini yansıtabiliyor ve yüzeydeki ısıyı giderebiliyor. Piyasada bulunan beyaz boyalar güneş ışığının yalnızca %80-90'ını yansıtabiliyor.

İddialara göre yaklaşık 92 m²'lik bir çatıyı bu boya ile kaplarsanız, 10 kilovatlık soğutma kapasitesi sağlıyor.

Bu beyazlığın nedeni beyaz fotoğraf kağıdı ve kozmetik yapımında da kullanılan yüksek konsantrasyondaki baryum sülfat. Boyadaki tüm baryum sülfat parçacıkları farklı boyutlarda. Araştırmacılar, bir parçacığın ışığı yansıtma kabiliyetinin boyutuna bağlı olduğunu ve daha geniş bir parçacık boyutu aralığının, boyanın ışık spektrumunun daha fazlasını yansıtmasına izin verdiğini açıklıyor.


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