Güneş kremi alırken dikkat edilmesi gereken noktalar

Yaz aylarının gelmesiyle güneş yüzünü göstermeye başladı. Başta deniz ve plajda olmak üzere günlük yaşamın her alanında kullanılması önerilen güneş kremleri içeriğinde bazı riskleri barındırıyor. Güneş kremi alırken birkaç detaya dikkat edilmesi gerekiyor.

Suya Dayanıklı Olmalı!

Kullanacağınız ürünün suya dayanıklı olması özellikle denize girdiğinizde ya da terlediğinizde güneşten korumaya devam etmesi açısından önemlidir.

İçeriğindeki Ham Maddeler Yetkin Olmalı!

Son yıllarda, dermokozmetik markalar güneş ürünlerinin içeriğinde yüksek etken maddeler kullanarak ürünleri daha yaralı hale getirdi. Böylelikle verimi artan ürünler, daha yüksek performansa sahip oldu. Dermabien Sun Protection Cream Again Solar Damage içeriğindeki E vitamini, hiyalüronik asit ve mineraller sayesinde güneşe karşı yüksek koruma sağlar. Nemlendirici etkiye de sahip ürün, cildi yumuşatmaya ve esneklik kazandırmaya da yardımcı olur.

En az 30 UV korumalı alınmalı

Sağlıklı şekilde güneşten korunabilmek için en az 30 koruma faktörlü, UVA ve UVV filtreleri içeren, kişinin cilt yapısına uygun eczane ürünleri kullanılmalı.

Anti alerjik ve cilde uyumlu olmalı

Kişinin alerjik bir deri yapısına sahip olması, bebek ya da çocuk olması ve hamile olması gibi durumlarda bu güneş koruyucuların içerek açısından mineral ve fiziksel filtreler içermemesi tavsiye ediliyor

Kokusuz ve parfümsüz ürünleri tercih edin

Güneş koruyucusu alırken kokusuz, parfümsüz, kimyasal oranı düşük olan tıbbi koruyucuları tercih etmelisiniz.

Eczane ürünleri daha güvenli

Market ürünlerinden çok eczane ürünleri kullanılmalı. Yapılan son çalışmalar, güneşten yoğun korunmanın kimyasal ajanları vücuda almakla birlikte tıbbi açıdan tehlikeli olup olmadığı araştırıyor. Güneşin kanserojen, cildi yaşlandıran ve leke oluşumuna sebebiyet veren etkilerinin yanı sıra güneş koruyucuların içerdiği maddelerin tıbbi olarak vücuda zararı ispatlanmamış durumda. Biz düzgün bir şekilde güneşten korunmayı, kimyasal oranı az, kişinin cilt yapısına uygun doktor tavsiyesine uygun ürünler kullanmasını öneriyoruz.

Kış döneminde 15 faktörlü güneş koruyucular yeterli olacakken yazın en az 30 faktör ve üzerini tavsiye etmekteyiz. Sadece deniz ya da plaj sezonunda değil, dışarı çıkmadan her gün sürülmesini öneriyoruz. Güneş kremi iki ya da üç saatte bir tekrarlanmalıdır. Yaz mevsimiyle birlikte güneş alerjileri de söz konusu olmakta. Bu kişilerin ekstra korunması gerekiyor. Bu durumda da sadece güneş koruyucu kremler yeterli olmaz. Mutlaka gözlük, şapka, açık renkli kıyafetler ve gölge yerler tercih edilmelidir. Kişinin medikal desteğe ihtiyacı varsa bir dermatoloğa başvurup tıbbi desteğini alması gerekmektedir.

Öğle saatlerinde kol ya da bacak bölgelerimizin bir kısmının 15-20 dakika kadar güneş ışını alması yeterlidir. Fazla güneş ışınına maruz kaldığımızda sentezlenen bu D vitaminini yok ettiğimiz de son yapılan çalışmalarda ortaya konmaktadır. O nedenle D vitamini takviyesi açısından çok uzun süre güneş altından kalmak deriye fayda yerine zarar getirmektedir. Bu güneşlenmeden güneş kremi sürmemek D vitamini sentezi için daha etkili olacaktır

Güneş koruyucularını 2-3 saatte bir tazelemeliyiz. Yine su ile temasta etkinlikleri azaldığından yüzme ve aşırı terleme sonrası güneş koruyucuları tekrarlamamız gerekiyor.



