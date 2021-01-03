İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19’un yeni türü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) sıçradı. GKRY Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de ortaya çıkan Covid-19’un yeni türünün 12 kişide tespit edildiği duyuruldu. Bakanlık, yeni türün İngiltere merkezli Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'nün GKRY’deki 19 vakadan topladığı numuneler üzerinde yaptığı özel taramanın ardından 12 kişide yeni türün tespit edildiği aktarıldı.

Covid-19’un yeni türünün GKRY’de tespit edilmesinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tedbir amaçlı bir dizi yeni önlem alması bekleniyor.

LEFKOŞA (İHA)



