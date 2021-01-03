Dünya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde corona virüsün yeni türü tespit edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde corona virüsün yeni türü tespit edildi

Dünya

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde corona virüsün yeni türü tespit edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de ortaya çıkan Covid-19’un yeni türünün 12 kişide tespit edildiği duyuruldu.

03 Ocak 2021, Pazar 20:38 Son Güncelleme:
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İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19’un yeni türü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) sıçradı. GKRY Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de ortaya çıkan Covid-19’un yeni türünün 12 kişide tespit edildiği duyuruldu. Bakanlık, yeni türün İngiltere merkezli Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'nün GKRY’deki 19 vakadan topladığı numuneler üzerinde yaptığı özel taramanın ardından 12 kişide yeni türün tespit edildiği aktarıldı.

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Covid-19’un yeni türünün GKRY’de tespit edilmesinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tedbir amaçlı bir dizi yeni önlem alması bekleniyor.

LEFKOŞA (İHA)

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