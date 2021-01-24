Dünya Güney Kıbrıs’ta telefonlara gönderilen koronavirüs mesajı panik yarattı

Güney Kıbrıs’ta telefonlara gönderilen koronavirüs mesajı panik yarattı

Dünya

Güney Kıbrıs’ta telefonlara gönderilen koronavirüs mesajı panik yarattı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde arızalanan filyasyon sistemi, yüzlerce kişiye sms yolu ile 'Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız' mesajı attı.

24 Ocak 2021, Pazar 17:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde filyasyon sistemi çöktü. Yaşanan arıza nedeniyle yüzlerce kişiye sms yolu ile "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı gönderildi. Mesajı yüzlerce kişi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı'nı ve Sağlık Bakanlığı'nı telefon yağmuruna tuttu. Yaşanan krizin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı açıklama yaparak koronavirüs filyasyon sisteminde iyileştirme yapılırken teknik arıza meydana geldiğini mesajın dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi. İnovasyon Müsteşarlığı yaşanan arıza nedeniyle halktan özür diledi. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

Rum kesiminde son durum

Güney Kıbrıs’ta dün son 24 satte 122 yeni vaka saptanırken, koronavirüsü nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kabettiği ifade edildi. Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 183'e ulaşırken, vaka sayısı 30 bine dayandı.

İlgili Haberler
Datça'da tekne alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıpHakkari'de mayına basan Piyade Er Selim Gedik şehit düştü


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Bozuk bilgisayara sihirli dokunuş
Murat Gülderen
Murat Çelik
Sözde müttefik söylemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kamplaşmanın dışında kalabilmek...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Biden göreve geldi, Rusya ile ilk kriz yaşandı