Güney Koreli 29 yaşındaki Youtuber SSUNZY'nin, maske altından iyi görünecek makyaj önerilerini paylaştığı videosu, 10 binlerce kez izlendi. Videoda "Maalesef maske yüzünüzü saklıyor. Çekiciliğini gösteremiyorsunuz. Maske taksanız bile yüzünüzü iyi gösterecek bir makyaj yapacağım" diyen SSUNZY, takipçilerine her zamankinden bl nemlendirici kullanmalarını ve çok canlı renklerdense doğal renklerle gölgelendirme yapmalarını öneriyor. SSUNZY tavsiyelerine devam ediyor, suyla karıştırılmış bir fondötenin, maskeyi çıkardıkta sonra makyajı tazelemek için çok daha iyi olacağını söylüyor.

Bu videolar oldukça etkili görünüyor ki, ülkede makyaj ürünü satışlarında düşüş gözlenirken cilt bakımı ürünleri yükselişte seyrediyor. Güney Kore'nin büyük kozetik firmalarından Amorepacific Group "Bir önceki aya kıyasladığımızda Mart ayı süresince cilt bakımı ürünü satışlarında yükseliş gözlemledik. Yaşlanma karşıtı ürünleri ise en durgun satışları gördü" açıklamasını yaptı.





Çünkü K-pop grupları takıyor

Her yerde bulunur olması, Güney Koreliler için yüz maskelerini günlük bir moda unsuru haline getirdi, popülaritesinin yayılmasında ise K-pop (Kore popu) starlarının etkisi büyük. Koreli moda tasarımcısı Park Youn-hee "Toplum maskeleri kariı bir önlem olarak alma konusunda daha rahat hale geldi. Çünkü G-Dragon giyiyor BTS giyiyor, herkes giyiyior, ben neden giymeyeyim?" diyor. BTS ve Girls’ Generation dahil olmak üzere sık sık K-pop gruplarıyla çalışan Park Youn-hee, yüz makesiyle uyum sağlayacak stil önerilerinde bulunduğunu belirtiyor. Park Youn-hee'ye göre Kore modasında maske, anahtar bir unsur.

Anonimlik artıyor

Pek çok ülkede olduğu gibi Güney Kore de maske stoğu konusunda sorun yaşadı. Hükümet bu sorunu belge usulüyle çözdü. Ülkede herkesin haftalık olarak satın alabileceği maske sayısına kısıtlama geldi. Buna yanıt olarak Koreliler maskeleri de stillerinde anahtar bir unsur olarak kullanmaya başladı. Park Youn-hee, maske ile anonimlik sağlandığını kişisel stilin sınırlarını güçlendirdiğini ve insanlar tarafıdan tanınmamanın özgüvene katkı sağladığını söylüyor.

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