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Dünya Güney Kore'de şantiyede yangın, 36 kişi öldü

Güney Kore'de şantiyede yangın, 36 kişi öldü

Dünya

Güney Kore'de şantiyede yangın, 36 kişi öldü

Güney Kore'de bir antrepo şantiyesinde yangın çıktı. Yangın sonucu 36 işçi hayatını kaybederken 7 işçi de yaralandı.

29 Nisan 2020, Çarşamba 15:04 Son Güncelleme:
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Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir lojistik deposunun şantiyesinde yerel saatle 13.30'da üretan adlı kimyasal bir maddenin patlaması sonucu çıkan yangında 36 işçinin hayatını kaybetti, 7kişi de yaralandı.Patlamanın ardından çıkan yangında, 36 işçinin hayatını kaybettiğini, en az 7 işçinin yaralandığını aktaran yetkiler, yangının hızla yayıldığı için işçilerin kaçamadıklarını düşündüklerini ifade etti. 

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in son personel kurtarılana kadar tüm çabanın gösterilmesi için talimat verirken "Ölü ve yaralı insanların durumu ailelerine olabildiğince çabuk açıklamak ve mağdurları desteklemek için her türlü çabayı göstermek istiyorum" açıklamalarını yaptı.

DHA


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