Türkiye Güngören'de yangın nedeniyle patlamalar! İtfaiye ekipleri olay yerinde

Güngören'de yangın nedeniyle patlamalar! İtfaiye ekipleri olay yerinde

Türkiye

Güngören'de yangın nedeniyle patlamalar! İtfaiye ekipleri olay yerinde

Güngören'de yangın sırasında patlamalar meydana geldi. İtfaiye ekipleri Güngören Sanayi Mahallesi'ndeki yangın için sevk edildi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenenler var.

11 Şubat 2022, Cuma 14:38 Son Güncelleme:
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Güngören'de dört katlı binada bulunan boya imalathanesinde Yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.

ALEVLER YAN BİNAYA DA SIÇRADI

Alevler yan binaya da sıçradı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. 



CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz canlı yayında şu bilgileri aktardı:

Yangının kazan dairesinde çıktığı belirtiliyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çok yoğun bir duman kokusu var, nefes almakta zorlanıyoruz. Dumandan etkilenenler var. Büyük bir yangın.

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