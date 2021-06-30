Türkiye Günler sonra sevindiren haber! Müsilaj büyük oranda temizlendi

Günler sonra sevindiren haber! Müsilaj büyük oranda temizlendi

Türkiye

Günler sonra sevindiren haber! Müsilaj büyük oranda temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmalarının sonucunda, Yalova’nın sahil kesimleri büyük oranda temizlendi.

30 Haziran 2021, Çarşamba 19:18 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan illerde eş zamanlı başlattığı müsilaj temizleme çalışmalarının 23. günü geride kaldı. Uzun süre Yalova’yı ve sahili bulunan ilçeleri etkisi altına alan müsilaj, atık kabul gemisi, deniz süpürgeleri ve vidanjörler aracılığıyla büyük oranda toplandı. Özellikle tersaneler ve Taşköprü beldesi sahilindeki Topçular Feribot İskelesi bölgesinde yoğun görülen müsilajın büyük oranda temizlendiği gözlendi.

Müsilajın ilk dönemde etkili olduğu Çınarcık ilçesi açıkları ile Esenköy beldesi kıyılarında ise, müsilajın küçük parçalar halinde bulunduğu görüldü. İlk dönemdeki görüntüsüyle endişe yaratan Armutlu ilçesi sahilleri de 23 gün aradan sonra açık deniz ve kıyı şeridinin temiz görünmesiyle sevindirdi. Bugün rüzgarın etkisiyle il merkezi sahilinde kısmi olarak görülen müsilaj için ise ekipler temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AA

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