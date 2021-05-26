Günlerdir haber alınamıyordu! Cesedi bulundu
Malatya'da, 5 gün önce kaybolan Yunus Akan'ın (26), cesedi Hekimhan ilçesinde bir su kuyusunda bulundu. Akanın ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
26 Mayıs 2021, Çarşamba 01:18 Son Güncelleme:
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Hekimhan ilçesinde işsiz olan ve 1 yıl önce nişanlanan Yunus Akan 20 Mayıs günü evden çıktı. Akan'dan bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis, bulunması için arama çalışması başlattı.
Akşam saatlerinde ise Güzelyurt Mahallesinde vatandaşlar kuyuda bir ceset görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde tamamlanan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin Yunus Akan'a ait olduğu belirlendi. Yunus Akan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, 2 kişi gözaltına alındı.
Taha AYHAN/MALATYA (DHA)
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