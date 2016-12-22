Günlerin altın yıldızı: Kısır
Evinizde bulunan malzemelerle kısa sürede hazırlayacağız bir lezzet bombası kim istemez? İşte özellikle günlerin sonra tüm ailenin yıldızı Kısır tarifi…
Yedikten sonra fazla vicdan azabı çekmeyeceğiniz bir lezzet arıyorsanız neden yıllardır gün masalarını süsleyen kısırı denemiyorsunuz? Her gün olsa, her gün yenebilen, besleyici, gün lezzetlerinin olmazsa olmazı kısır tarifi ile karşınızdayız.
Kaç kişilik: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 0 dakika
Malzemeler: 2 su bardağı ince bulgur, 1,5 su bardağı sıcak su, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 adet salatalık, 4 dal taze soğan, 1/2 demet maydanoz, 1/2 demet kıvırcık marul, 2 adet limon suyu, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı nane
Püf noktası: Yeşillikleri iyice kuruttuktan sonra doğrayın, bekletmeden kısıra ilave edin.
Nasıl yapılır?
Taze soğanları incecik kıyın.
Bol suda yıkayıp, suyunu süzdürdüğünüz kıvırcık marul ve maydanozları doğrayın.
Kabuğunu soyduğunuz salatalıkları küçük küpler halinde kesin.
İnce bulguru oval bir tencereye alın.
Biber ve domates salçasını sıcak su ile karıştırın.
Bulguru salçalı sıcak su ile ıslattıktan sonra kapağını kapattığınız tencerede şişmesi için 15 dakika kadar bekletin.
Kısırın sosu için; limon suyu, zeytinyağı, tuz, nane ve sumağı küçük bir kapta karıştırın.
Doğradığınız yeşillik ve salatalıkları, suyunu çeken ince bulgur ile harmanlayın. Hazırladığınız sosu ekleyin, karıştırdıktan sonra bekletmeden servis edin.
Servis Önerisi: Nar ekşisi, doğranmış domates ve nane gibi taze yeşillikler ilave edebilirsiniz.
Kaç kişilik: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 0 dakika
Malzemeler: 2 su bardağı ince bulgur, 1,5 su bardağı sıcak su, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 adet salatalık, 4 dal taze soğan, 1/2 demet maydanoz, 1/2 demet kıvırcık marul, 2 adet limon suyu, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı nane
Püf noktası: Yeşillikleri iyice kuruttuktan sonra doğrayın, bekletmeden kısıra ilave edin.
Nasıl yapılır?
Taze soğanları incecik kıyın.
Bol suda yıkayıp, suyunu süzdürdüğünüz kıvırcık marul ve maydanozları doğrayın.
Kabuğunu soyduğunuz salatalıkları küçük küpler halinde kesin.
İnce bulguru oval bir tencereye alın.
Biber ve domates salçasını sıcak su ile karıştırın.
Bulguru salçalı sıcak su ile ıslattıktan sonra kapağını kapattığınız tencerede şişmesi için 15 dakika kadar bekletin.
Kısırın sosu için; limon suyu, zeytinyağı, tuz, nane ve sumağı küçük bir kapta karıştırın.
Doğradığınız yeşillik ve salatalıkları, suyunu çeken ince bulgur ile harmanlayın. Hazırladığınız sosu ekleyin, karıştırdıktan sonra bekletmeden servis edin.
Servis Önerisi: Nar ekşisi, doğranmış domates ve nane gibi taze yeşillikler ilave edebilirsiniz.