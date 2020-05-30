Türkiye Günlük kazançları herkesi şaşırttı

Günlük kazançları herkesi şaşırttı

Türkiye

Günlük kazançları herkesi şaşırttı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda dilencilik yaparken zabıta ekiplerince yakalanan 3 kadın günde 150 ile 200 TL arasında para kazandıklarını söyledi.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 20:32 Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi Namık Kemal Araştırma Hastanesi önünde 3 kadın hastaneye geldiklerini ve dönüş için paralarının olmadığını söyleyerek vatandaşlardan para isterken Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Bunun üzerine yakalanan 3 kadın ekipler tarafından Zabıta Müdürlüğü Merkezine getirildi. Kadınların üzerinde yapılan aramada 284 TL para çıktı. Merkezde dilencilik yaptıklarını itiraf eden kadınlar günlük 150 ile 200 TL arasında para topladıklarını söyledi.

3 Kadına Kabahatler Kanunu Kapsamında 187’şer TL idari para cezası uygulanırken, şahısların üzerinde çıkan para kamuoyuna geçirilmek üzere el konuldu.

İHA

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