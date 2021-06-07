Günlük vaka sayısı 7 Haziran 2021! İşte koronavirüste son durum

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 495 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 673 bin 616'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 293 bin 627, vefat sayısı 48 bin 255 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

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