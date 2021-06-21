Türkiye Günlük vaka sayısı açıklandı! 21 Haziran korona tablosu

Günlük vaka sayısı açıklandı! 21 Haziran korona tablosu

Türkiye

Günlük vaka sayısı açıklandı! 21 Haziran korona tablosu

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 21 Haziran 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

21 Haziran 2021, Pazartesi 19:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 221 bin 52 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 808 oldu, 5 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 237 bin 731'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 773 bin 835'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593, vefat sayısı da 49 bin 236 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

İlgili Haberler
Son dakika.. Bakan Koca'dan flaş aşı açıklamasıCumhurbaşkan Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma yasağı kalkıyor


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Hakan Çelik
Cesur tasarımla rekor beklentisi
Hakan Çelik
Rauf Tamer
‘Büyük kalp’
Rauf Tamer
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Tükenmişlik sendromu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Sol bedelini ödüyor… Sağ ne yapıyor?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika.. Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması