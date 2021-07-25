Günün en güzel haberi! 52 saat sonra sağ olarak bulundu

Uludağ’ın Çobankaya mevkisine önceki sabah saatlerinde ailesiyle birlikte piknik yapmak için çıkan Gülefer Boynukısa, saat 14.00 sıralarında odun toplamak amacıyla ormana girdi, ancak geri dönmedi. Ailesi, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, ANDA, NAK, AKUT ve İHH ekipleri sevk edildi. Önceki akşam saatlerinde yaklaşık 200 kişilik ekiple başlatılan arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Çobankaya'da kurulan kriz merkezinde arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Cuma gününden bu yana çalışmaların sürdüğünü kaydeden Canbolat, "Şu ana kadar herhangi bir iz, emareye rastlayamadık. Dronlarımızla, termal kameralarımızla, 263 kişilik sivil ve resmi arama kurtarma, JAK ekiplerimizle bölgede tam teyakkuz halindeyiz. Bugün ümitvarız, inşallah bölgede tam tarama faaliyetinden sonra bulabileceğimizi, ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Canlı olarak elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Allah'tan ümit kesilmez. Bulana kadar arama kurtarma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu an bölgede 263 kişiyle tam seferberlik, teyakkuz halinde çalışmalarımız sürüyor. Kaybolduğu bölgenin 8 kilometrekarelik alanını parselasyon yaparak ekiplerimiz tarama faaliyetini sürdürüyorlar. Bugün bu faaliyetten ümitliyiz" dedi.

KAYIP KADIN BULUNDU

Bursa Uludağ'da geçen cuma günü piknik sırasında odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa (59), sağ olarak bulundu. Merkez Yıldırım ilçesi, Kaplıkaya Mahallesi'nin üst kesimlerinde bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ASKER SIRTINDA TAŞIDI

Bursa'da geçen cuma günü piknik sırasında odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa, 25 kilometre uzaklıkta dağdaki çiftçiler tarafından sağ olarak bulundu. Boynukısa'ya ekmek ve su veren çiftçiler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 52 saat sadece su içerek, durmadan şehre doğru yürüdüğü öğrenilen Gülefer Boynukısa'nın bitkin olduğu görüldü. Ayakkabısı parçalanan Boynukısa'ya JAK ekipleri ayakkabı verdi. Yorgunluktan yürüyemeyen Gülefer Boynukısa'yı JAK timindeki bir asker sırtında taşıdı. Ormandan çıkartılan Boynukısa, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansta ilk muayenesi yapılan Boynukısa'nın sağlık durumunun iyi olduğu, açlık nedeniyle bitkin düştüğü öğrenildi. Boynukısa, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA (DHA)



