Günün iftar menüsü
En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...
Günün iftar menüsü: Etli naneli kabak
- KİŞİ SAYISI: 4 HAZIRLANIŞ: 75 dk. PİŞİRME: 60 dk.
MALZEMELER
● Yarım kg. kemikli kuzu eti
● 3 kabak
● 2 kuru soğan
● 1 havuç
● 3 yemek kaşığı sıvı yağ
● 2 defne yaprağı
● 1 çorba kaşığı kekik
● 1 tatlı kaşığı tane karabiber
● Tuz
● Yarım demet taze nane
YAPILIŞI
● Kemikli eti düdüklü tencereye defne yapraklarıyla birlikte koyun.
● Tencerenin yarısına kadar su doldurun ve ocağa koyun.
● Düdük öttükten sonra altını kısıp 1 saat kadar haşlamaya devam edin.
● Küp doğranmış soğanları, kabakları ve havuçları tavada yağ ile soteleyin.
● Üzerine baharatları ilave edip kısa süre daha sotelemeye devam edin.
● Etleri normal tencereye alın.
● Düdüklü tenceredeki et suyunun bir kısmını ilave edin.
● Sotelediğiniz sebzeleri ekleyin.
● Bir taşım kaynatın.
● Tabaklara koyduğunuzda taze naneyle servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kemikli et yerine dana gerdan eti de tercih edebilirsiniz.
YANINA NE YAKIŞIR?
• Mercimek çorbası
• Peynirli börek
• Z.yağlı enginar
• Ekmek kadayıfı