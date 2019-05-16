Günün iftar menüsü

En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...

16 Mayıs 2019, Perşembe 11:18
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Günün iftar menüsü

Günün iftar menüsü: Etli naneli kabak

  • KİŞİ SAYISI: 4 HAZIRLANIŞ: 75 dk. PİŞİRME: 60 dk.

MALZEMELER

● Yarım kg. kemikli kuzu eti

● 3 kabak

● 2 kuru soğan

● 1 havuç

● 3 yemek kaşığı sıvı yağ

● 2 defne yaprağı

● 1 çorba kaşığı kekik

● 1 tatlı kaşığı tane karabiber

● Tuz

● Yarım demet taze nane

YAPILIŞI

● Kemikli eti düdüklü tencereye defne yapraklarıyla birlikte koyun.

● Tencerenin yarısına kadar su doldurun ve ocağa koyun.

● Düdük öttükten sonra altını kısıp 1 saat kadar haşlamaya devam edin.

● Küp doğranmış soğanları, kabakları ve havuçları tavada yağ ile soteleyin.

● Üzerine baharatları ilave edip kısa süre daha sotelemeye devam edin.

● Etleri normal tencereye alın.

● Düdüklü tenceredeki et suyunun bir kısmını ilave edin.

● Sotelediğiniz sebzeleri ekleyin.

● Bir taşım kaynatın.

● Tabaklara koyduğunuzda taze naneyle servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kemikli et yerine dana gerdan eti de tercih edebilirsiniz.

YANINA NE YAKIŞIR?

• Mercimek çorbası

• Peynirli börek

• Z.yağlı enginar

• Ekmek kadayıfı

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