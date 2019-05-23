Günün iftar menüsü

En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...

23 Mayıs 2019, Perşembe 08:22
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Günün iftar menüsü

Günün iftar menüsü: Arnavut ciğeri

● KİŞİ SAYISI: 4 ● HAZIRLANIŞ: 20 dk. ● PİŞİRME: 10 dk.

MALZEMELER

● 600 gram kuzu ciğeri ● 1 çay bardağı un (bulamak için)

● 1 çay kaşığı tuz

● 1 çay kaşığı karbonat

● 1 su bardağı sıvı yağ

● 1,5 çay kaşığı toz kırmızı biber

● 1 çay kaşığı toz kişniş

● 2 adet patates(küp doğranmış)

● 2 su bardağı sıvı yağ (patatesi kızartmak için)

Sumaklı Soğan İçin:

● 1 adetkırmızı soğan (piyazlık doğranmış)

● 1 çay kaşığıtuz 1 çay kaşığısumak

● Yarım demet doğranmış maydanoz

PÜF NOKTASI

Ciğerin zarını kasapta çıkarttırın.

YAPILIŞI

● Zarı ayıklanmış kuzu ciğerini, kuşbaşı büyüklüğünde kesin.

● Derin bir süzgece aldığınız doğranmış kuzu ciğerlerini kanının süzülmesi için bekletin.

● Kanını süzdürdüğünüz ciğerleri karbonat ve tuz eklediğiniz una bulayın.

● Ciğerlerin üzerindeki fazla unu almak için tekrar süzgeçten geçirin.

● Ciğerleri tavadaki ısınmış yağın içerisine koyun.

● Ciğerler pişmeye başladığında kırmızı toz biber ve toz kişniş ekleyin.

● Ayrı bir tavada kızdırdığınız yağda küp küp doğradığınız patatesleri kızartın.

● Pişen ciğerlerin fazla yağını süzdürerek bir tabağa aktarın.

● Patatesler de altın sarısı rengini alınca süzgeç yardımıyla yağını süzerek ocaktan alın.

● Altına bir peçete koyarak fazla yağından arındırın.

● Piyazlık doğradığınız kırmızı soğanları, 1 çay kaşığı tuz ile ovarak öldürün.

● Üzerine sumak ve doğranmış maydanozu da ekledikten sonra güzelce karıştırın.

● Kızarttığınız ciğerleri küp patatesleri ve hazırladığınız sumaklı soğanı bir kapta birleştirerek iyice harmanlayın ve servis edeceğiniz tabağa alın.

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