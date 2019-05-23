Günün iftar menüsü
En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...
Günün iftar menüsü: Arnavut ciğeri
● KİŞİ SAYISI: 4 ● HAZIRLANIŞ: 20 dk. ● PİŞİRME: 10 dk.
MALZEMELER
● 600 gram kuzu ciğeri ● 1 çay bardağı un (bulamak için)
● 1 çay kaşığı tuz
● 1 çay kaşığı karbonat
● 1 su bardağı sıvı yağ
● 1,5 çay kaşığı toz kırmızı biber
● 1 çay kaşığı toz kişniş
● 2 adet patates(küp doğranmış)
● 2 su bardağı sıvı yağ (patatesi kızartmak için)
Sumaklı Soğan İçin:
● 1 adetkırmızı soğan (piyazlık doğranmış)
● 1 çay kaşığıtuz 1 çay kaşığısumak
● Yarım demet doğranmış maydanoz
PÜF NOKTASI
Ciğerin zarını kasapta çıkarttırın.
YAPILIŞI
● Zarı ayıklanmış kuzu ciğerini, kuşbaşı büyüklüğünde kesin.
● Derin bir süzgece aldığınız doğranmış kuzu ciğerlerini kanının süzülmesi için bekletin.
● Kanını süzdürdüğünüz ciğerleri karbonat ve tuz eklediğiniz una bulayın.
● Ciğerlerin üzerindeki fazla unu almak için tekrar süzgeçten geçirin.
● Ciğerleri tavadaki ısınmış yağın içerisine koyun.
● Ciğerler pişmeye başladığında kırmızı toz biber ve toz kişniş ekleyin.
● Ayrı bir tavada kızdırdığınız yağda küp küp doğradığınız patatesleri kızartın.
● Pişen ciğerlerin fazla yağını süzdürerek bir tabağa aktarın.
● Patatesler de altın sarısı rengini alınca süzgeç yardımıyla yağını süzerek ocaktan alın.
● Altına bir peçete koyarak fazla yağından arındırın.
● Piyazlık doğradığınız kırmızı soğanları, 1 çay kaşığı tuz ile ovarak öldürün.
● Üzerine sumak ve doğranmış maydanozu da ekledikten sonra güzelce karıştırın.
● Kızarttığınız ciğerleri küp patatesleri ve hazırladığınız sumaklı soğanı bir kapta birleştirerek iyice harmanlayın ve servis edeceğiniz tabağa alın.
YANINA NE GİDER?
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