Günün iftar menüsü: Fırında mücver

● KİŞİ SAYISI: 4 ● HAZIRLANIŞ: 30 dk. ● PİŞİRME: 45 dk.

MALZEMELER

● 4 adet kabak

● 3 adet yumurta

● 4 yemek kaşığı un

● 1 paket kabartma tozu

● 1 tatlı kaşığı tuz

● 1 tatlı kaşığı karabiber

● Yarım demet nane

● Yarım demet dereotu

● Yarım su bardağı yoğurt

YAPILIŞI

● Fırını 175 dereceye ısıtın.

● Kabağı rendenin ince kısmı ile rendeleyerek kasenin içine aktarın.

● Yumurta, un, kabartma tozu ve diğer malzemeleri ilave ederek tahta kaşık yardımı ile bulamaçtan daha koyu bir kıvama getirin.

● Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

● Kaşık yardımıyla top şeklinde yağlı kağıda eşit aralıklarla dizin.

● Kaşığın tersi ile yassı hale getirin.

● 175 derecede kontrollü olarak 45 dakika pişirin.

● Fansız programda pişirirseniz her yeri eşit pişecektir.

● Sarımsaklı yoğurt ve yeşillikler eşliğinde servis edin.

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