Günün iftar menüsü
En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...
Günün iftar menüsü: Fırında mücver
● KİŞİ SAYISI: 4 ● HAZIRLANIŞ: 30 dk. ● PİŞİRME: 45 dk.
MALZEMELER
● 4 adet kabak
● 3 adet yumurta
● 4 yemek kaşığı un
● 1 paket kabartma tozu
● 1 tatlı kaşığı tuz
● 1 tatlı kaşığı karabiber
● Yarım demet nane
● Yarım demet dereotu
● Yarım su bardağı yoğurt
YAPILIŞI
● Fırını 175 dereceye ısıtın.
● Kabağı rendenin ince kısmı ile rendeleyerek kasenin içine aktarın.
● Yumurta, un, kabartma tozu ve diğer malzemeleri ilave ederek tahta kaşık yardımı ile bulamaçtan daha koyu bir kıvama getirin.
● Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
● Kaşık yardımıyla top şeklinde yağlı kağıda eşit aralıklarla dizin.
● Kaşığın tersi ile yassı hale getirin.
● 175 derecede kontrollü olarak 45 dakika pişirin.
● Fansız programda pişirirseniz her yeri eşit pişecektir.
● Sarımsaklı yoğurt ve yeşillikler eşliğinde servis edin.
YANINA NE YAKIŞIR?
• Yayla çorba
• Kıymalı makarna
• Şerbet
• Sütlaç