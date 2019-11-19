Günün menüsü (19 Kasım 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size olabildiğince yardımcı olacak günün menüsünde bugün yayla çorbası, fırında patatesli köfte, ve şehriyeli bulgur pilavı ve bisküvi pastası var. Birbirinden lezzetli tariflere bir bakalım.

Yayla çorbası

Malzemeler

- 1 çay bardağı pirinç

- 7 su bardağı su

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 yumurta

- yarım çay bardağı un

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 yemek kaşığı tereyağ

- Tuz

- Nane

Yapılışı

Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçler tencereye alınır. Pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta, nane ve un, 1 su bardağına yakın su ile birlikte iyice çırpılır. Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışım çorbaya eklenir. Kaynayana kadar karıştırılır. Kaynayınca kısık ateşte 10-15 dk kaynatılır. Ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyin. Çorbamız piştikten sonra altı kapatılır. Çorbamızı hazır.

İpucu

İsterseniz naneyi çorbanın içerisine değil daha sonra yağda yakarak üzerine dökebilirsiniz. Veya naneyi çorbanın içerisine koyup üzerine pul biber yakıp gezdirebilirsiniz.

Fırında patatesli köfte

Malzemeler

- 2-3 adet patates

- 2-3 adet yeşil biber

- 2 adet domates

- Sıvı yağ

- 1.5 yemek kaşığı domates salçası

Köftesi için

- Yarım kg kıyma

- 1 adet kuru soğan

- 2-3 diş sarımsak

- 1 adet yumurta

- Yarım su bardağı kadar ufalanmış bayat ekmek içi veya galeta unu

- Tuz

- Karabiber

- Pul biber

Yapılışı

Öncelikle köfteler hazırlanır. Bunun için soğan bir kaç parçaya ayrılarak sarımsaklar ve yumurta ile mutfak robotundan geçirilir. İncecik hale gelen soğanlar ve sarımsaklar kıymaya ilave edilir. Galeta unu, baharatlar ve tuzu da eklenerek köfte harcı yoğurulur. Malzemeler iyice özdeşleşince ufak parçalar koparılarak köfteler şekillendirilir. Patates ve köfteler kızartılır. Patatesler dilimlenir. Tavada sıvı yağ kızdırılarak köfteler ve patatesler hafifçe kızartılır. (Patateslerin çok fazla pişmesine gerek yok). Köfte ve patatesler fırın kabına alınarak pişirilir. Bütün köfte ve patatesler kızartılınca fırın kabına alınırlar ve üzerine salçalı sıcak su gezdirilir. Domates dilimleri ve biberlerle süslenen fırın tepsisi fırına sürülür. Domatesler pişinceye dek yaklaşık 25 dk kadar düşük ısıda pişirilir.

Şehriyeli bulgur pilavı

Malzemeler

- 5 yemek kaşığı tereyağı

- ½ su bardağı arpa şehriye

- 2 su bardağı pilavlık bulgur

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 4 su bardağı su (kaynar)

Yapılışı

Yayvan bir tencerede tereyağını eritin ve arpa şehriyeleri kahverengileşinceye kadar kavurun. Bulguru tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin. Tuzu da ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine sıcak suyu dökün ve kapağını kapatıp orta ateşte pişirin. Suyunu çektiğinde kaşığın arkasıyla dibine doğru delik açın. Eğer bulgurlar ortada geri toplanmıyorsa pişmiş demektir. Ocağın altını kapatıp kapağın altına kağıt havlu yerleştirin ve 15 dakika dinlendirin. Pilav dinlendikten sonra çatal yardımıyla bulgurları havalandırıp servis edin.

Bisküvi pastası

Malzemeler

- 3 paket petibör bisküvi

- 1 paket çikolatalı puding

- 1 paket krem şanti

- 1 litre süt

Yapılışı

Öncelikle krem şantiyi hazırlıyoruz. Her markanın kendine göre ölçümü olduğu için üzerindeki tarife göre sütle krem şantiyi hazırlayın. Daha sonra hazırladığınız krem şantiyi dolaba atıp dondurun. Derin bir tencere de pudingi üzerindeki ölçü tarifine göre hazırlayın. pişen pudingi sıcak haliyle kullanacağız. Dikdörtgen bir borcama ilk sıra üst üste binmeyecek şekilde sırasıyla petibörleri dizin. üzerine sıcak pudingin yarısını dökün. Eşit bir şekilde yayıldıktan sonra pudingin üzerine yine bir sıra üst üste binmeyecek şeklide petibör döşenir. Bu sefer üzerine krem şantinin tamamı yayılır. Eşit bir şekilde yayıldıktan sonra yine bir sıra petibör bisküvi yayılır üst üstte gelmemesine dikkat ediniz. Bisküvilerle her yeri kapattıktan sonra yarım kalan puding üzerine dökülür. Eşit bir şekilde yayılır. Bisküvi arttıysa ufalanarak pastanın üzerine eşit bir şekilde yaya bilirsiniz. Buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra servis ediniz.

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