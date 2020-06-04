Günün uygulaması: PulpoAR

PulpoAR, Onur Candan, Buğrahan Bayat ve Rayan Godoi tarafından 2020 yılında kuruldu. Uygulama, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle markaların e-ticaret sitelerindeki ürünlerini sanal olarak denemelerini sağlıyor.

Örneğin PulpoAR ile bir kozmetik firmasının rimeli fondöten veya rujunu evinizden çıkmadan gerçekçi bir şekilde telefonunuzun kamerasını kullanarak deneyebiliyorsunuz.

PulpoAR'ın Sanal AR ürün deneme eklentisi rahatlıkla firmaların platformlarına entegre olabiliyor. Uygulama, web, Instagram, akıllı ayna ve signage ekran gibi firmaların kullandıkları birçok platform ile de kullanılabiliyor.

Türkiye haricinde ABD, İngiltere ve Brezilya’da da hizmet veren PulpoAR'ın müşterileri arasında Estee Lauder, Watsons, Rossmann, Flormar ve Lojas Renner gibi firmalar yer alıyor.



