Gupse Özay: Benden dram çıkmaz

‘Eltilerin Savaşı’ filmiyle 10 günde 1 milyon 513 bin 646 kişilik gişesiyle büyük başarı yakalayan Gupse Özay, dram yapmayacağını söyledi. Oyuncu, “İleride belki korku komedi yapabilirim ama benden dram çıkmaz. Güldürmeyi daha çok seviyorum, ciddi şeyleri yapamam gibi geliyor” şeklinde konuştu.

"Halkın takip edesi gelmemiştir"

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, seyirciye teşekkür eden Özay, “Her giden o kadar mutlu ayrılıyor ki, bu bizi çok sevindiriyor. İzleyenler, ‘Gitmeyin kötü proje’ dedikleri zaman gişe düşüyor” dedi. Son dönemde komedi filmlerinin gişesinin düşmesine ise oyuncu, “Halkın o dönem projeleri takip edesi gelmemiştir” açıklamasını yaptı.