Gupse Özay elti krizinden film çıkardı

Gupse Özay, Şamdan Dergisi’ne verdiği röportajda şunları söyledi: “Bu kıskançlık ve rekabet her yerde var. Dünyaca ünlü eltiler Kate ve Meghan’ın durumundan etkilendim. Senaryoyu yazarken onların durumu beni besledi. Ben Kate’in tarafını tutuyorum. Çizgisini hiç bozmadı.”

'Meghan'ı destekliyorum'

Merve Dizdar ise kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ı desteklediğini söyledi.





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