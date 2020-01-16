Gupse Özay elti krizinden film çıkardı
Gupse Özay senaryosunu yazdığı, başrolünü de Merve Dizdar ile paylaştığı ‘Eltilerin Savaşı’ filmi için İngiltere Kraliyet Ailesi’nde yaşanan elti krizinden ilham aldığını açıkladı.
Gupse Özay, Şamdan Dergisi’ne verdiği röportajda şunları söyledi: “Bu kıskançlık ve rekabet her yerde var. Dünyaca ünlü eltiler Kate ve Meghan’ın durumundan etkilendim. Senaryoyu yazarken onların durumu beni besledi. Ben Kate’in tarafını tutuyorum. Çizgisini hiç bozmadı.”
'Meghan'ı destekliyorum'
Merve Dizdar ise kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ı desteklediğini söyledi.
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