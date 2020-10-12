Magazin Gupse Özay hamile mi? Bebek açıklaması!

Gupse Özay hamile mi? Bebek açıklaması!

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Gupse Özay hamile mi? Bebek açıklaması!

Üç ay önce Barış Arduç ile nikah masasına oturan Gupse Özay'ın hamile olduğu öne sürüldü. Gupse Özay, hakkında çıkan hamilelik iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

12 Ekim 2020, Pazartesi 09:32 Son Güncelleme:
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6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç, temmuz ayında dünyaevine girdi. Uzun bir süredir aşk yaşayan çiftin bebek bekledikleri iddia edildi. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a özel açıklamalarda bulunan Gupse Özay, söylentileri yalanladı. 

Özay, "Hamile değilim ama çok istiyorum" ifadelerini kullandı. 36 yaşındaki Özay'ın geçtiğimiz aylarda da hamile olduğu iddia edilmişti. Oyuncu, hemen anne olmak istediğini ancak şu anda hamile olmadığını dile getirmişti.

'Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız'

Barış Arduç, geçtiğimiz senelerde 'evlilik' iddiaları hakkında şunları söylemişti: 

Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir.


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