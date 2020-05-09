Gupse Özay Instagram'ı salladı
Ünlü oyuncu Gupse Özay, Instagram hesabından esprili bir paylaşıma imza attı.
09 Mayıs 2020, Cumartesi 22:38 Son Güncelleme:
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Çamaşır makinesinde yıkadığı çorapların tekini kaybetmekten yakınan Gupse Özay, takipçilerine şu soruyu yöneltti:
"Beyler bayanlar selam. Çorapların teklerini asla bulamamamın nedeni ne olabilir?"
a) Çamaşır makinesi bir tanesini gizlice yiyor.
b) Diğerini makineye atmayı unutmuşsundur.
c) Bu esrarengiz olay yıllardır çözülemedi.
d) Sen çamaşır yıkama güzel kardeşim.
Ünlü oyuncunun paylaşımı yaklaşık 80 bin beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
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