Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! Nikah sonrası ilk açıklama

Altı yıldır birlikte olan ve sonunda evlilik kararı alan Gupse Özay ile Barış Arduç muradına erdi. Nikahtan ilk kare sosyal medyada paylaşıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturan çiftin nikahta şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere toplam 5 kişi olduğu öğrenildi.

Gupse Özay ile Barış Arduç, 2014’te vizyona giren ‘Deliha’ filminin setinde aşk yaşamaya başlamıştı.

Nikah sonrası ilk açıklama:











