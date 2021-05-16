Gürberk, ‘Ben Bir Denizim’ filminde, başrolde Deniz karakterine hayat veriyorsun. Biraz filmden bahseder misin?

‘Ben Bir Denizim’, karton toplayıcısı olan Deniz’in hayat hikayesini anlatıyor. Babasıyla yaşadığı sorunlar, ilk defa deneyimlediği duygular ve tecrübeler, hayat için verdiği mücadeleler… İzleyiciyi, hepimizin gün içerisinde yanından geçip gittiğimiz o görünmez insanların dünyasına tanıklık ettiriyor.

Senin filme dahil olma hikayen nasıl gelişti?

Umut Evirgen ile tanıştıktan bir süre sonra bu proje hayata geçti ve gönderdiğim deneme çekimi ile işe kabul edildim. Deniz’le o kadar benzer hislerimiz, duygularımız ve yaşantımız varmış ki kendimden çok sahiplendim onu. Deniz’i yaşadım ve bundan dolayı minnettarım.

Rolün için nasıl bir ön hazırlık süreci geçirdin?

Bu süreçte sokaktaki karton toplayıcılarını daha dikkatli izledim. Yüz ifadelerini, kartonları nasıl ayırdıklarını, vücut dillerini gözlemledim. Çekimlerden önce karakterin doğallığı üzerine de çalışmalar yaptık. Sonra Deniz kendi yolunu ve karakterini oluşturdu zaten.

Bazen öne çıkan bir iş, oyuncunun sonraki kariyerinde belirleyici olabiliyor. Sence bu filmden sonra ‘festival filmi oyuncusu’ sıfatı üzerine yapışacak mı?

Biz, filmi 2019 yazında çektik. Sonrasında içerisinde yer aldığım diziler de oldu. Hepsi birbirinden farklı karakterlerdi. Sanırım ‘Ben Bir Denizim’in yayın tarihi onlardan sonra olduğu için böyle bir durum pek olmadı. ‘Festival filmi oyuncusu’ olarak anılmaktan rahatsız olmam ama üzerime yapışmasını da istemem tabii. Bunun için de gelen projeler arasında doğru tercihler yapmak çok önemli.

AİLEMLE AŞK ARASINDA KALDIĞIMI HAYAL BİLE EDEMİYORUM

Deniz, aşık olduğu kadınla babası arasında kalıyor ve bu durum onun bir anlamda kaderini şekillendiriyor. Gürberk olarak aile ile aşk arasında kalmak seni bir seçim yapmaya zorlar mıydı?

Benim dünyamda aşk, aile kavramını güçlendirir ve besler. İç içedir. Tam tersi olması mümkün değil. O yüzden kendimi böyle bir durumun ortasında kalmış bir halde hayal bile edemiyorum.

Bu konunun dışında, kendi hayatında keskin tercihler yapmak durumunda kaldın mı hiç?

Lise dördüncü sınıftayken ne yapacağıma karar veremediğim bir dönemde bir anda güzel sanatlara hazırlanma sürecim buna bir örnek olabilir. Ailem ilk başta karşı çıkmıştı. Sonrasında çabamı ve isteğimi görünce destek olmaktan başka çareleri kalmadı.

Ben ‘Babil’in sıkı bir izleyicisiydim. Seni de orada Mert rolünde izlemiştik. Şimdi ‘Kırmızı Kamyon’ ile yine ekrandasın. Art arda bu kadar iyi işlerin içinde yer alman şans mı?

Şansın da etkisi olduğunu düşünüyorum ama seni iyi tanıyan ve sana uygun kariyer planlaması yapan kişilerle yol arkadaşlığı yapman da çok önemli. Benim şans meleklerim (menajerlerim) de beni iyi tanıdıkları ve doğru tercihler yapmamda bana yardımcı oldukları için işler yolunda.

Nasıl bir ailede büyüdün? Nasıl bir çocukluk geçirdin?

Orta halli dört kişilik bir ailede büyüdüm. Kız kardeşim var. Babam işi gereği çok fazla evde olamıyordu. Bildiğim her şeyin temelini annemden öğrendim. Elinden geldiğince her şeyi denetti bana. Bu da birçok şeye yatkınlık kazandırdı. Çok komik ve farklı bir çocuk olduğum söylenirdi hep.

Oyuncu olmaya karar verdiğin o anı hatırlıyor musun?

Üç yaşında Beyazıt Öztürk ve ‘Beyaz Show’un skeçlerindeki karakterlerin taklitleriyle başlayıp sinek taklitlerine uzanan bir yolculuk… İnsanların dikkatini çekip onları eğlendirebilen çocukmuşum. Oyunculuğu planlamadım ama hayal ettim.

Ulaşmak istediğin yeri nasıl tarif edersin?

Alışılmışın dışında işler yapmak istiyorum. İnsanların ulaşılmaz olduğunu düşündüğü yerlere erişip onlara her şeyin mümkün olabileceğini göstermek istiyorum. Uluslararası başarılara imza atmak, hep daha iyisi için çabalayıp kendimle yarışmak istiyorum.

BENİM HAYALLERİM UĞRUNA YAPTIKLARIM BAŞKASINA ZARAR VERMEMELİ VE ONU YOLUNDAN ETMEMELİ

Çok istediğin bir şeyi gerçekleştirmek için neleri yapar, neleri “Asla yapmam” dersin?

İstediğime ulaşmak için elimden gelen her şeyi yaparım ama zorlandığım ve bana zarar verdiğini düşündüğüm an durur, beklerim. Bu şekilde istediğim birçok şeye kavuştum. Ama benim isteklerim uğruna yaptığım şeylerin ucu, asla başka birinin hayatına zarar vermemeli ve onu yolundan etmemeli.

AŞIK OLUNCA, NEŞE SAÇAN BİR SEVGİ BÖCEĞİNE DÖNÜŞÜYORUM

Aşk sana ne ifade ediyor?

Herkese mutluluk ve enerji saçan sevgi böceğine dönüşüyorum. En doğal ve samimi olduğum an sanırım.

Sence partner olarak eğlenceli misin?

Bence eğlenceliyim. Sadece fazla enerjik olduğumda rahatsızlık verebilirim.