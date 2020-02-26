Türkiye'nin İran'a açılan 3 kapısından biri olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'na koronavirüs sahra hastanesi kuruluyor.

Koranavirüs nedeniyle İran'da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir dizi tedbirler alınmaya başlandı. Gürbulak Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla da gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait nakliye uçağı ile Ağrı'daki havalimanına getirilen malzemeler sabahan erken saatlerinde kamyonlarla Gümrük Kapısına taşındı.

Malzemelerin gelmesi ile birlikte yoğun bir çalışma başlatılarak sahra hastanelerin kurumuna başlandı. Şu ana kadar 10 tane kurulan sahra hastanelerin yapımına devam ediliyor. Gürbulak Sınır Kapısı'na gelecek olan Türk vatandaşları, öncelikle bu hastanede kontrolden geçirilip gözetim altında tutulacak. Durumu şüpheli görülen hastaların ise, Erzurum'da yapımı tamamlanan ancak hizmete açılmayan Şehir Hastanesi'nde sevk edileceği bildirildi.

DHA

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