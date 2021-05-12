Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak
Sivas İli Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacağını duyurdu.
12 Mayıs 2021, Çarşamba 18:06 Son Güncelleme:
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Sivas İli, Gürçayır Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır açıklaması yapıldı.
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