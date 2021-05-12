Türkiye Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak

Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak

Türkiye

Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak

Sivas İli Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacağını duyurdu.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 18:06 Son Güncelleme:
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Sivas  İli,  Gürçayır  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde,  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır açıklaması yapıldı.

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