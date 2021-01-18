Magazin Gürgen Öz: Altınlı et yesem çıkarmam

Gürgen Öz: Altınlı et yesem çıkarmam

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Gürgen Öz: Altınlı et yesem çıkarmam

Hakan Bilgin’in YouTube’daki programına konuk olan Gürgen Öz, Nusret Gökçe’nin altın kaplı etlerini ti’ye aldı.

18 Ocak 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Gürgen Öz, Hakan Bilgin’in YouTube’daki programına konuk oldu. Et restoranları sahibi Nusret Gökçe’nin altın kaplı etlerini ti’ye alan oyuncu “Bir parça et 1500 TL. Üzerine altın döküyor. Altınlı et yiyorsun. Altın para demek. Yani para yemek için para veriyorsun. Bu insanın insanlığına yabancılaşmasıdır. Altın yiyip altın çıkartacaksın. Ben mesela altın yesem yatırım olarak tutarım, çıkarmam” sözleriyle güldürdü.

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Evde Alman disiplini

2018’de Berlin’de tanıştığı Emily Mahringer ile evlenen Gürgen Öz’ün Nisan 2019’da da kızı İda Su dünyaya gelmişti. Öz ailesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

  • Tanıştığımızda Türkiye’de ünlü bir oyuncu olduğumu söylemedim. ‘Gezginim’ dedim. Öğrendiği zaman kızmadı ama.
  • Evde Alman disiplini, iş bölümü var. Planlı programlıyız. O beni daha da dinamik hale getiriyor.
  • Eşim doğal sade bir kadındır. Etiketler, imajlarla ilgisi yoktur. Benim de maço bir tarafım yoktur. Türk erkeğinin sıcaklığını ve sahiplenme özelliğini gösteriyorum.
  • Kıskanç değilim. O senin kendine ve eşine güveninle ilgili bir şey. O da gayet cool ama ‘Arkadaşlarımla bu gece eğleneceğim’ desem, nereye çıkıyorsun, çocuk var der. Çıkamam.


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