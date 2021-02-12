Türkiye Gürültü şikayetine giden polis gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Gürültü şikayetine giden polis gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türkiye

Gürültü şikayetine giden polis gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Bursa'da komşularının gürültü şikayeti nedeniyle Suriye uyruklu ailenin evine giden polis ekipleri düğün yapan gelin ve damatla karşılaştı. Manzara karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan polis 12 bin lira ceza uyguladı.

12 Şubat 2021, Cuma 13:26 Son Güncelleme:
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Bursa Merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Kayak Sokak’taki 4 katlı bir apartmanda yaşayanlar, dün akşam polisi arayarak, 2’nci kattaki daireden gelen gürültüden şikayetçi olduklarını bildirdi.

Adrese gelen polis ekipleri, karşılarında gelin ve damadı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.


Evde düğün yapıldığını belirleyen polis ekeipleri, damadın anne babası olan ev sahipleri M.K. ve S.F. ile damat Ö.M. ve gelin M.F.’ye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 12 bin 600 lira ceza uyguladı.

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