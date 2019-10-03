Gut, eklemlerde ürik asit kristallerinin birikmesinden kaynaklanan bir artrit türüdür. Ürik asit, yediğimiz yiyeceklerin bir parçası olan pürinlerin parçalanma ürünüdür. Ürik asitin işlenmesinde ve bu bileşiklerin eklemlerde kristalleşmesinde anormallik, ağrılı artrit, böbrek taşları ve böbrek filtreleme tüplerinin ürik asit kristalleri ile tıkanmasına ve böbrek yetmezliğine yol açmasına neden olabilir. Gut, tarih boyunca en sık kaydedilen tıbbi hastalıklardan biri olma özelliğine sahiptir. Gut hastalığı nedir, gut hastalığı neden olur, gut hastalığı belirtileri nelerdir gibi birçok soruya sizler için cevap aradık. İşte gut hastalığı hakkında tüm bilmeniz gerekenler…

Gut hastalığı nedir?

Gut hastalığı, eklemde yoğun ağrı, şişlik ve sertliğe neden olan yaygın bir artrit türüdür. Genellikle ayak başparmağındaki eklemi etkiler.

Gut hastalığıp atakları hızlı bir şekilde devam edebilir ve zamanla geri gelmeye devam edebilir , iltihap bölgesindeki dokulara yavaşça zarar verebilir ve aşırı acı verici olabilir. Hipertansiyon , kardiyovasküler ve obezite , gut için risk faktörleridir.

Erkeklerde en sık görülen inflamatuar artrit şeklidir ve erkekleri etkileme olasılığı daha yüksek olmasına rağmen, menopozdan sonra kadınlar daha duyarlı hale gelir.

Gut hastalığı hakkında bilinmeyen gerçekler

Gut, kan dolaşımındaki aşırı ürik asitin neden olduğu bir artrit şeklidir.

Gut belirtileri eklemlerde ürik asit kristallerinin oluşmasından ve vücudun bunlara verdiği tepkiden kaynaklanır.

Gut, klasik olarak ayak başparmağının tabanındaki eklemi etkiler.

Gut hastalığı atakları genellikle gecenin ortasında uyarı vermeden gerçekleşir.

Gut hastalığı vakalarının çoğu belirli ilaçlarla tedavi edilir.

Gut hastalığı belirtileri nelerdir?

Akut gut hastalığı atakları, etkilenen eklemde hızlı bir ağrı başlangıcı, ardından sıcaklık, şişme, kırmızımsı renk değişikliği ve belirgin hassasiyet ile karakterize edilir. Ayak başparmağının tabanındaki küçük eklem, akut hastalığının belirti vermesi için en yaygın bölgedir. Etkilenebilecek diğer eklemler ayak bilekleri, dizler, bilekler, parmaklar ve dirseklerdir. Bazı insanlarda, akut ağrı o kadar yoğundur ki, ayak parmağına dokunan bir çarşaf bile şiddetli ağrıya neden olur. Bu ağrılı ataklar genellikle ilaçlı veya ilaçsız olarak saatler sonra gün içerisinde azalır. Nadir durumlarda, bir gut hastalığı ağrısı haftalarca sürebilir. Gut hastalığı olan çoğu kişi, yıllar boyunca tekrarlanan ağrılı nöbetler yaşar.

Gut hastalığı kimlerde görülür?

Gut erkeklerde kadınlardan daha yaygındır. Gut hastalığı olma olasılığı, 75 yaşında, en yüksek yaşla birlikte artmaktadır. Kadınlarda, gut atakları genellikle menopozdan sonra ortaya çıkar.

Gut hastalığında risk faktörleri nelerdir?

Obezite, özellikle gençlerde aşırı kilo alımı, orta ila ağır alkol alımı, yüksek tansiyon ve anormal böbrek fonksiyonları, gut gelişimi için risk faktörleri arasındadır. Bazı ilaçlar ve hastalıklar ayrıca ürik asit seviyelerinde yükselmeye neden olabilir. Ayrıca, gut hastalarında anormal derecede düşük tiroid hormon seviyeleri (hipotiroidizm) sıklığı artmıştır.

Ayak baş parmağı eklemi

Ayak başparmağının tabanındaki eklem, akut gut atağının en sık görülen bölgesidir. Bu ataklar gut tedavi edilmedikçe tekrar edebilir. Gut ağrıları geçse bile doktorunuzu görünün. Gut hastalığı Zamanla eklemlere, tendonlara ve diğer dokulara zarar verebilirler.

Gut hastalığı nasıl görünür?

İnsanlar parmak eklemlerinde ürik asit kristalleri birikintileriyle gut hastalığı yaşayabilirler. Bir gut atağı sırasında ağrıyı hafifletmek için eklemlerinizi dinlendirin.

Gut hastalığı dirseklerde nasıl belirti verir

Gut ayrıca dirsek ve diz gibi eklemlere saldırabilir. Dirsek üzerindeki çıkıntıya dikkat edin.

Gut hastalığı nasıl teşhis edilir?

Hasta, özellikle ayak parmaklarının dibinde veya ayak bileklerinde ve dizlerde tekrarlanan ağrılı artrit atağı öyküsü bildirdiğinde gut hastası olduğu düşünülür. Gut için en güvenilir test, eklem aspirasyonuyla elde edilen eklem sıvısında ürik asit kristallerinin tespit edilmesidir. Bu yaygın işlem lokal anestezi ile yapılır. Steril teknik kullanılarak, sıvı iltihaplı eklemden bir şırınga ve iğne ile çekilir.

Gut hastalığı tanısı için eklem sıvısı analizi

Eklem sıvısı elde edildikten sonra, ürik asit kristalleri ve enfeksiyon için analiz edilir. Doktorunuz ayrıca kanınızdaki ürik asit miktarını ölçmek için bir kan testi yapabilir.

Gut hastalığını önlemek için neler yapılabilir?

Gut hastalığını önlemek için yeterli sıvı alımının sürdürülmesi, akut gut ataklarının önlenmesine yardımcı olur ve gut hastalarında böbrek taşı oluşumu riskini azaltır. Alkolün dehidrasyona katkıda bulunabilecek ve akut gut ataklarını hızlandırabilecek etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Alkol ayrıca ürik asit metabolizmasını da etkileyebilir ve hiperürisemiye neden olabilir. Böbreklerden ürik asit atılımını yavaşlatarak ve eklemlerdeki kristalleri çöktüren dehidrasyona neden olarak gut oluşmasına neden olur.

Beslenme tarzında değişiklik yapılmalıdır

Diyet değişiklikleri kandaki ürik asit seviyelerini azaltmaya yardımcı olabilir. Pürin kimyasalları vücut tarafından ürik aside dönüştürüldüğünden, pürin bakımından zengin yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Pürinler bakımından zengin yiyecekler arasında kabuklu deniz ürünleri ve karaciğer, beyin ve böbrekler gibi gıdalar bulunur. Araştırmacılar et veya deniz ürünleri tüketiminin gut atakları riskini arttırdığını, süt tüketiminin ise bu riski azalttığını bildirdi. Kilo kaybı, tekrarlayan gut atakları riskini azaltmada yardımcı olabilir.