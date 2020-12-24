Egzersiz & Diyet Güvem (Çakal) eriğinin faydaları nelerdir? Güvem eriği nasıl yenir?

Güvem (Çakal) eriğinin faydaları nelerdir? Güvem eriği nasıl yenir?

Egzersiz & Diyet

Güvem (Çakal) eriğinin faydaları nelerdir? Güvem eriği nasıl yenir?

Özellikle sağlıklı olması nedeni ile güvem eriği en çok tercih edilen meyveler arasında bulunmaktadır. Özellikle içerdiği mineraller sayesinde birçok rahatsızlığa da iyi gelmektedir.

24 Aralık 2020, Perşembe 16:37 Son Güncelleme:
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Güvem eriği nedir? 

İçeresinde bulundurduğu bazı özel gıdalar sayesinde güvem eriği meme kanseri gibi birçok hastalığa iyi geldiği düşünülmektedir. Daha çok alternatif tıp yöntemi olarak kullanılması mümkün olan bir yiyecektir. Fakat güvem eriğinin faydaları kanıtlanmış bir gerçek değildir. İlk olarak güvem eriği ekvator kökenli bir yiyecek olarak bilinmektedir. 

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Ülkemizde sıkça güvem eriğine rastlanılması son derece doğaldır. Çünkü Türkiye bulunduğu coğrafya ve özel konumu itibari ile dört mevsimin aynı anda gözlendiği bir ülke olarak bilinmektedir. Bu özelliği sayesinde her yerde ekvatora özgü bitkilere dahi rastlanılması son dere muhtemeldir. 


Güvem (Çakal) eriğinin faydaları nelerdir?  

 Bu erik türü diğer bitki türleri arasında bulunan gülün ailesi içerisinde sınıflandırmaktadır. Olmamız olanlarında mayhoş bir tat bulunmaktadır. Bu mayhoş tat sayesinde bireylerin tat duygusunun geri getirilmesinde kullanılmaktadır. Olgunlaştıkça ekşi bir tadın yakalanılması son derece doğaldır. Bu ekşi tat sayesinde meyve suyu gibi içeceklerin yapılması son derece normaldir. 


 Özellikle salgın hastalıklara karşı mücadelede oldukça etkili olan bağışıklık sistemidir. Bu bağışıklık sisteminin güçlenmesi de güvem eriği sayesinde olmaktadır. İlk olarak hücrelerin bünyesinde bulunan ağır metallerden uzaklaşılmasıdır. Ayrıca güvem eriği vücut sıcaklığında hiçbir değişiklik yapmadan ter bezlerinin yüksek tempoda çalışması gerekir. Bu sayede bireylerin sürekli su ihtiyacı ve sağlıklı bir vücudu oluşur. Vücuttan fazla suyun uzaklaştırılması ödem riskini sıfıra indidir.  


 Özellikle güvem eriği çay şeklinde yapılması sayesinde vücutta toksinler azaltılmaktadır. Bu sayede kan basıncı eşitlenmiş olur. Bunun yanında kolesterolü de sıfıra indirir. 


Güvem eriği nasıl yenir?  

 Güvem eriğinin tüketilmesinde pek çok yöntem bulunmaktadır. İlk olarak güvem eriği tüketimi için yapılması gerekenlerin başında meyvenin olmasını beklemek gelmektedir. Eğer daha verimli güvem eriği çok sayıda güvem eriği ulaşmak isteniliyor ise budama işlemi yapılması önerilmektedir. 


 Olgunlaşan güvem eriği meyvelerini yıkayarak bol suyla tüketilmesine fayda vardır. Eğer bireyler daha çok suyunu tüketmeyi seviyor ise sıkılması muhtemeldir. Sıkılma işleminin gerçekleşmesi için yapılması gereken işlemlerin başında takta veya plastik kullanılması gelir. Sıkma işleminde tahta ve plastik bıçakların kullanılması sayesinde meyvelerin vitaminleri kesilmemiş olur. Bu sayede tamamen doğal ve dalında yemek mümkün olur. 


Güvem eriğinden yapılan yiyecekler nelerdir? 

 Yemek yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli özelliklerden birisi sağlıklı olmasıdır. Yani eğer yararlı bir yemek yapılması isteniyor ise yemeğin bünyeye faydasının da bulunması gerekir. Bu ihtiyaç doğrultusunda vücut için bire bir olan bitkilerden birisi de güvem eriği olmaktadır. İlk olarak güvem eriği ile bir kek yapılması mümkündür. Lazım olan malzeme güvem eriği, yağ, pekmez, un ve kabartma tozu olmaktadır. 


 Bu maddelerin birçoğu son derece doğal bir keke yapmak için bire bir olmaktadır. Örneğin ilk olarak güvem eriğinin posasının çıkarılması gelmektedir. Bu posa ile ün, yağ ve kabartma tozu karışmalıdır. İyice karıştırıldıktan sonra süslemek için üzerine birkaç tane güvem eriği konulabilir. 


 Unutulmaması gereken fırının ve tepsinin temiz olmasıdır. Bu kadar zahmete girmek istemeyen bireyler bir tür meyve salatasının içerisine güvem eriği koyabilmektedir. Bu sayede son derece sağlıklı bir salata elde edilebilir. 


 Daha çok çay seven bireyler ise veya kışın tüketilmek isteniyor ise çayı yapılabilir. Bunun için güvem eriğinin kurutulması gerekir. Bu sayede üzerine sıcak su ekleyerek son derece sağlıklı bir çay elde edilebilir. 


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