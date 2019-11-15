Güven Kıraç'ın terlikleri olay oldu

Güven Kıraç bir arkadaşıyla sohbet ederken objektife yansıdı.

15 Kasım 2019, Cuma 08:18
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Güven Kıraç'ın terlikleri olay oldu

Güven Kıraç önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı. Kaldırıma oturmuş bir arkadaşıyla sohbet ederken görüntülenen ünlü oyuncu, kuru kafalı terlikleriyle dikkat çekti.

'Hava çok sıcak ne yapayım?'

Güven Kıraç, muhabirlerin terliklerini fotoğrafladığını fark edince “Hava çok sıcak ne yapayım, terlik giydim” diyerek güldü. (Hürriyet)


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