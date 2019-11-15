Güven Kıraç'ın terlikleri olay oldu
Güven Kıraç bir arkadaşıyla sohbet ederken objektife yansıdı.
Güven Kıraç önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı. Kaldırıma oturmuş bir arkadaşıyla sohbet ederken görüntülenen ünlü oyuncu, kuru kafalı terlikleriyle dikkat çekti.
'Hava çok sıcak ne yapayım?'
Güven Kıraç, muhabirlerin terliklerini fotoğrafladığını fark edince “Hava çok sıcak ne yapayım, terlik giydim” diyerek güldü. (Hürriyet)
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