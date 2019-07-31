Güven Yalçın kimdir? Güven Yalçın kaç yaşında?

UEFA'nın hazırladığı listede, yeni sezonda yıldızı parlaması beklenen futbolcular arasında 3 Türk futbolcu yer alıyor. Bunlardan biri de Güven Yalçın. Peki, Güven Yalçın kimdir? İşte Güven Yalçın ile ilgili detaylar…

GÜVEN YALÇIN KİMDİR?

18 Ocak 1999 tarihinde Almanya'nın Düsseldorf şehrinde dünyaya gelen Güven Yalçın, futbola Bundesliga'nın önemli kulüplerinden Bayer Leverkusen'de başladı. Leverkusen U17 ve U19 takımlarında forma giyen genç yetenek, 1.84 boyunda ve santrfor olarak görev alıyor.

Bayer Leverkusen alt yapısında yetişen ve aynı zamanda U17 ve U19 formalarını giyen Güven Yalçın, geçtiğimiz haziran ayında Beşiktaş'a dört yıllık imza attı.

Genç yetenek, 23 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan'a karşı ilk resmi maçına çıktı. Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 88. dakikasında Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil olan Güven Yalçın, siyah-beyazlı formayı ilk kez bir resmi maçta giymiş oldu. Türkiye U17 Milli formasını 11 kez, Almanya U18 formasını 1, Türkiye U19 Milli takım formasını ise 7 kez giymiştir.

Güven Yalçın, Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de ilk golünü ise Lig’in 12. Haftasında Sivasspor’a karşı kaydetmişti.