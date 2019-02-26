Güvenli internet eğitimi

Fulbright Mezunlar Katılımı İnovasyon Fonu, 156 ülkeden yapılan bin 300’ün üzerinde başvuru arasında, Türkiye’den sadece bu çalışmayı destekledi. Proje kapsamında şu ana kadar 80 öğretmen ve 331 ilkokul 5’inci sınıf öğrencisi çocuğa eğitim verildi.

Temel teknolojik eğitimlerin de yer aldığı projede çocuklara neyi, ne kadar paylaşabileceğini, kişisel güvenlik ayarlarının nasıl yapabileceğini, şifrelerin nasıl seçilmesi gerektiğini de anlattıklarını söyleyen Doç.Dr. Oruç, “Ailenin çocuklarıyla olan ilişkisi çok önemli. Çocukların her şeyi aileleriyle paylaşabildiği bir ortamın oluşturulması gerekiyor” dedi.