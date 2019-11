Güvercin dizisi konusu ve karakterleri

Yapımcılığını Pastel Film, Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Toprak Sağlam, Osman Albayrak, Gülen Kahraman Yıldır, Eslem Akar, Genco Özak, Işıl Dayıoğlu, Bülent Bilgiç, Berke Üsdiken, İdil Memi, Sabri Memi, Sabri Memi, Dilan Telkök, Gözde Fidan, Tolga Pancaroğlu, Enver Akbaş’un yer aldığı Güvercin’in öyküsü Gaziantep'te geçiyor.

Zeugma'nın gizemli "Çingene Kızı" hikayesi; Güvercin dizisinde Zülüf (Almila Ada) ve Kenan (Mehmet Ali Nuroğlu) aşkında yeniden vücut bulacak. Zülüf ve Kenan’ın masalsı aşkı çok konuşulacak.Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dizinin senaryosunu Halil Özer kaleme alıyor.





Güvercin dizisinin konusu

Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Bir çingene kızı gibi yerin yedi kat dibindedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Bir mucize gibi karşısına çıkan Kenan’ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar.

Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, akşam güneşinin kızıllığı altında, güzelliğiyle dillere destan Zülüf’ü görür kuyudan çıkarken. Kenan’ın dizlerinin bağı çözülür, yer ve gök alt – üst olur.

On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…





1- Kenan: Mehmet Ali Nuroğlu

Kevsa’nın büyük oğlu, Ökkeş ve Nefise’nin ağabeyleridir. Yakışıklı, yaşından daha büyük gösteren ve davranan, yaşadığı coğrafyadaki erkeklerin aksine; olayları şiddetle değil, anlaşarak çözmek taraftarı olan, hümanist biridir. Çok başarılı bir öğrenci olarak liseyi İstanbul’da okur ve geleceğiyle ilgili büyük planlar yaparken, babası Ahmet’in öldürülmesiyle Antep’e dönmek, genç yaşta işlerin başına geçmek ve ailenin reisi olmak zorunda kalmıştır. Büyük bir fıstık işleme tesisi kurmuş, şehirde butik bir otel açmıştır. Serseri kardeşi Ökkeş’e sahip çıkmak ve onu zaptetmek için elinden geleni yapmaya çalışır.





2- Zülüf: Almila Ada

Bedir’in kızıdır. Küçük yaşta babasının cezaevine girmesiyle evin sorumluluklarını annesi ile paylaşmış, bu yüzden erken olgunlaşmış güzel, gururlu, özgüveni yüksek, gelecekle ilgili hayalleri ve idealleri olan bir genç kızdır. Sabırla çok sevdiği babasının cezaevinden çıkmasını beklerken, erkek kardeşi Müslüm’e sahip çıkmış, ablalık yapmıştır. Babası hapisten çıktığında her şeyin düzeleceğini ve işlerin yoluna gireceğini düşünürken, Müslüm’ün yol açtığı olaylar sonucu, kendisini bir anda hiç beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Kaderine isyan da etse, karşı da çıksa hayatın onu götürdüğü yere doğru sürüklenecektir.





3- Bedir: Menderes Samancılar

Ailenin reisi, Zülüf ve Müslüm’ün babası, Zeliha’nın kocasıdır. On beş yıl önce, cinayet ve hırsızlıkla suçlanarak cezaevine girmiş, cezaevi şartlarıyla daha da olgunlaşmış derin ve ağır bir adamdır. Cezaevinden çıktıktan sonra baba yadigarı kutnu atölyesini tekrar faaliyete geçirip, karısı ve çocuklarıyla mutlu bir hayat süreceğini düşünürken, oğlu Müslüm’ün yüzünden bir anda her şey alt üst olur. Tek amacı çocuklarını ve ailesini korumak, onlara sahip çıkmaktır.

4- Kevsa: Nursel Köse

Kenan’ın, Ökkeş’in ve Nefise’nin annesidir. On beş yıl önce kocası Ahmet Cibran bir cinayete kurban gitmiştir.Yıllarca kocasının yasını tutmuş, çocuklarını ve ailesini bir arada tutmak için sert ve katı bir kimlik geliştirmiş, tavırları ve bakışları ile etrafa korku salan, yörede sözü geçen bir hanımağadır. Büyük oğlu Kenan’la pek iyi anlaşamazken, diğer oğlu Ökkeş’e hastalık derecesinde bir düşkünlüğü vardır. Kontrolü hep elinde tuttuğunu düşünürken, hayatta hiç beklemediği şeylerle sınanacaktır.





5- Celil: Devrim Saltoğlu

Kevsa’nın erkek kardeşi, Kenan, Ökkeş ve Nefise’nin dayılarıdır. Hayatta varlık gösterememiş, beceriksiz, başkalarının güç ve imkanlarıyla asalak yaşayan biridir. Güç, para ve imkan elde edeceğini düşündüğünde, yaptığı kötülükleri gözü görmez. Yaptıklarından en ufak bir vicdan azabı çekmeyen, ancak dışarıya kendini tamamen farklı gösteren, çevresindekileri duymak istediklerini söyleyerek kolayca kandıran biridir. Kumar zaafı vardır ve gece hayatına düşkündür.





6- Kasım: Osman Albayrak

Bedir’in erkek kardeşi, Zülüf ve Müslüm’ün amcalarıdır. Para hırsı olan, güce ve iktidara sahip olmayı seven bir adamdır. Şehirde fıstık ticareti işiyle uğraşmaktadır. Karısı Emel’e takıntılı derecede düşkündür. Ancak zengin olursa kendisiyle evleneceğini söyleyen Emel için, geçmişte her şeyi göze alarak bir takım işlere girişmiştir. Olayların gidişatını hep önceden planlamak isteyen, işlerin kontrolü dışında gelişmesine tahammül edemeyen biridir. Müslüm’ün neden olduğu olaylar Kasım’ın da hayatını ve kontrol planlarını zorlaştıracaktır.





7- Ökkeş: Genco Özak

Kevsa’nın oğlu, Kenan ve Nefise’nin kardeşleridir. Babasının bir cinayete kurban gitmesiyle öfke ve intikam duygularıyla büyümüştür. Annesi Kevsa ve dayısı Celil tarafından yaptığı her hata hoş görülmüş ve hatalarının üstü kapatılmıştır. Sorunları hiçbir zaman medeni kurallar dahilinde çözmeyen, şiddetten ve zorbalıktan yana, Kenan’ın tam zıttı bir karakterdir. Kendisini, ağabeyi Kenan’dan hep eksik ve aşağıda görür ve sahip olamadığı güce ve iktidara kavuşmak ister.





8- Emel: Toprak Sağlam

Kasım’ın karısı Zülüf ve Müslüm’ün yengesidir. Gençliği ve güzelliği sayesinde kocasını parmağında oynatır. Yoksulluk içinde büyümüş, kocası ona zengin bir hayat imkanı sunduğu için onunla evlenmiştir. Geleceğini garanti altına almak için, elinde sürekli insanlarla ilgili bilgi biriktiren ve bunları gerektiğinde koz olarak kullanmaktan çekinmeyecek kadar gözü kara ve bencil bir kadındır.





9- Nefise: Eslem Akar

Kevsa’nın kızı, Kenan ve Ökkeş’in kız kardeşleridir. Konakta elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan, prenses gibi büyütülmüş, giyinmeyi süslenmeyi seven, güzel bir genç kızdır. Ağabeyi Kenan’dan hep sevgi ve anlayış görmüş, fakat diğer ağabeyi Ökkeş’in sert ve kendisini sınırlayan tavırlarından rahatsız olmuştur. Nefise’nin geçlik hayalleri ve aşkından vazgeçmeyişi, içinden çıkılmaz olayları başlatan ilk hamle olur.





10- Müslüm: Berke Üsdiken

Bedir’in oğlu, Zülüf’ün kardeşidir. Amatör bir futbol takımında oynayan, biraz uçarı, yakışıklı genç bir delikanlıdır. Müslüm’ün gönlü ferman dinlemez ve olmayacak bir kıza aşık olur. Bu aşkından vazgeçmeyerek, gençlik heyecanı ile büyük bir adım atar. Bu adım her şeyi, herkesin kaderini ve geleceğini değiştirecek olayları başlangıcı olur.





11- Zeliha: Gülen Kahraman Yıldır

Bedir’in karısı, Zülüf ve Müslüm’ün annesidir. Yüzünde yaşadıklarının tüm izlerini taşıyan, teveküllü bir kadındır. Kocasını on beş yıl önce cezaevine göndermiş, onun yokluğunda evine ve çocuklarına sahip çıkmış, kocasını sabırla beklemiştir.





12- Betül: Dilan Telkök

Kenan’ın sürekli dertleştiği ve aklına danıştığı, kişiliğine hayran olduğu eniştesi Mustafa’nın yeğenidir. Uzun yıllardır Mesude ve Mustafa ile birlikte yaşamaktadır. Üniversitede Turizm ve Otelcilik okumuş, şimdilerde Kenan’ın otelinin işletme müdürlüğünü yapmaktadır.





13- Nimet: Gözde Fidan

Küçük yaşta ünlü olmak umuduyla evden kaçmış, ancak işler hiç de beklediği gibi gitmemiş, kendisini bir pavyonda konsomatrislik yaparken bulmuştur. Ama Nimet’in zenginlik ve sınıf atlama hayalleri vardır ve bunları gerçekleştirmek için kadınlığını kullanarak her şeyi yapabilecek biridir.