Güvercin gösterme bahanesiyle erkek çocuğa istismara 11 yıl hapis
Kayseri’de 13 yaşındaki erkek çocuğuna damdaki güvercinleri gösterme bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 11 yıl hapis cezası verildi
İddiaya göre, R.G. (60), mahallede yaşayan M.T. (13) isimli erkek çocuğunu evine çağırarak, damdaki güvercinleri gösterme bahanesiyle çatıya çıkardı.
OLAYI AİLESİNE ANLATTI
Zanlı, burada çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuk olayı ailesine anlatırken, gözaltına alınan R.G. tutuklandı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık R.G. ile avukatlar hazır bulunurken, mağdur M.T. ise duruşmaya katılmadı.
Mahkeme heyeti, sanık R.G.’ye ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 8 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 11 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İHA